Se billedserie Sommeren igennem er der taget jordprøver, så behovet for pilotering kan beregnes. Foto: Karl Erik Frederiksen.

170 nye boliger midt i Helsinge

Gribskov - 29. juli 2017 kl. 04:18 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden udgangen af 2018 er byggeriet på Møllebakken i gang - men helst før. Sådan lyder den forsigtige melding fra Boligselskabet Nordsjælland, som ved udbuddet af Møllebakken midt i Helsinge sikrede sig retten til at kunne opføre cirka 170 nye boliger. Møllebakken ligger centralt i Helsinge - midtvejs mellem Gribskov Rådhus og Helsinge Gadekær.

De boliger, som der her i denne sommer tages de første skridt til at få bygget, opføres på den højest beliggende del af arealet, så de kan få facade ud mod Rådhusvej. I de skitser, som boligselskabet har fået arkitektfirmaet KANT til at udarbejde, regnes med 110 almene lejeboliger, som boligselskabet selv skal stå for opførelsen af. De resterende forventer man at få en pensionskasse eller anden privat investor til at opføre.

I første omgang er det jordprøverne, der tages, så det bliver muligt for arkitekter og ingeniører at beregne den pilotering, der skal bære byggeriet

- Byggeopgaven er så stor, at også arkitektarbejdet skal i offentligt udbud, siger forretningsfører Per Lykke fra Boligselskabet Nordsjælland i Hillerød.

Lokalplan

I det forberedende arbejde, herunder udarbejdelse af boligselskabets skitsemateriale ved budgivningen sidste år, da Gribskov Kommune udbød hele Møllebakken, har boligselskabet anvendt arkitektfirmaet KANT. Det er også samme firma, som i øjeblikket laver de tegninger, beregninger og beskrivelser, som skal indgå i lokalplanforslaget.

- Vi håber, at lokalplanforslaget kan ligge klar til politikerne umiddelbart efter sommerferien, så høringen og godkendelsen kan være overstået i 2017. Vi kan først udbyde detailprojekteringen, arkitektarbejdet og selve byggeriet i licitation, når lokalplanforslaget er vedtaget.

- Derfor kan jeg på nuværende tidspunkt kun sige, at vi forventer at gøre grunden klar til byggeri i begyndelsen af 2018, og at vi håber at kunne indlede byggeriet midt i 2018, siger Per Lykke.

Den forventede byggeperiode er ét år, men boligselskabet forventer, at den totalentreprenør, der får opgaven, afleverer byggeriet i etaper, så de første kan flytte ind, mens der stadig bygges. De 110 almene boliger, som der først bliver byggestart på, skal opføres som lejligheder og rækkehuse. De mindste får et boligareal på 40 kvadratmeter og de største får 115 kvadratmeter. Byggegrunden til de almene boliger er 10.000 kvadratmeter. 4.000 kvadratmeter reserveres opførelsen af de boliger, som en pensionskasse eller privat investor skal stå for. Også disse boliger blive lejeboliger.

Alle der ønsker mere information om de almene boliger kan allerede nu kontakte Boligselskabet Nordsjælland på telefon 4826 9000 eller mail hillerod@bdk.dk, meddeler selskabet.

Nedrivning

I det byggefelt, som der nu er taget jordprøver fra, findes flere kommunalt ejede bygninger, blandt andet Ungdomshuset og den gamle fjernvarmecentral, hvor Frivilligcenteret har hjemsted. I følge planen skal alle disse bygninger rives ned i begyndelsen af 2018. I første omgang tales om genhusning af Ungdomshuset og Frivillighedformidlingen.

- Den gamle børnehave Kongensgave er i spil som hjemsted for Ungdomshuset. Vi vil også meget gerne give Frivillighedsformidlingen en god placering i Helsinge. Jeg synes selv, at det gamle tinghus midt i Helsinge på sigt kan være et godt sted, men intet er afgjort, siger borgmester Kim Valentin (V).

Inden for byggeområdet ligger også afdøde billedhugger Niels Frandsens skulpturpark. Det er endnu ikke afgjort, om nogle af skulpturerne kan få plads på Møllebakken, eller om der skal findes en ny placering til dem alle.

Der er heller ikke taget stilling til, hvad der skal ske med Foreningen Kunstværkstederne, der har hjemsted i en gammel »murermestervilla« midt i området. I følge oplægget skal huset bevares, men der er endnu ingen planer for, hvad huset skal anvendes til, herunder om foreningen kan blive boende, oplyser det fra Gribskov Kommunes Center for Byer, Ejendomme & Erhverv.