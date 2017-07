Send til din ven. X Artiklen: 17-årig udvist efter tyveri af en pakke cigaretter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

17-årig udvist efter tyveri af en pakke cigaretter

Gribskov - 06. juli 2017 kl. 12:22 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 17-årig dreng er ved retten i Helsingør dømt til udvisning for noget, der kunne have været et tyveri af en pakke cigaretter, men som udviklede sig til røveri, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 17-årige er albansk statsborger. Han kom sammen med en jævnaldrende pige og en jævnaldrende dreng til Danmark som uledsagede asylsøgere. Den 28. maj anvistes de plads på Centrer Gribskov på Gantekrogsvej ved Mårum. Dagen efter besluttede de at gå ind til OK-tanken i Mårum for at stjæle en pakke cigaretter, fordi de ikke havde nogen penge.

Den første del af planen gik som aftalt. Mens de to drenge stod uden for butikken, gik pigen ind i butikken, hvor det lykkedes hende at få fat i en pakke cigaretter, som hun straks løb af sted med.

Andel del af forsøget udviklede sig i mod planen. Pigens flugt blev nemlig observeret af en anden kunde, som forsøgte at holde hende tilbage. Mens han gjorde det, sprang den 17-årige på ham, så han væltede, og pigen kunne løbe bort sammen med drengene.

- I retten tilstod han, at de sammen tager ind til tanken, fordi de vil stjæle nogle cigaretter. Men fordi han får forhindret kunden i at holde pigen tilbage, så bliver der i henhold til straffeloven tale om røveri, siger anklagefuldmægtig Andreas Juul Bjørn til Frederiksborg Amts Avis.

Den 17-årige erkendte hele forløbet, og han modtog dommen, som udover udvisning lyder på fire måneders ubetinget fængsel.

Han har siddet varetægtsfængslet siden episoden. Han og de to andre blev anholdt kort efter besøget på tanken, hvor en hundepatrulje fra Nordsjællands Politi fandt dem på en mark.

Pigen fik straks en bøde for butikstyveri, mens den tredje person ikke har været sigtet for noget, fordi han ikke havde været aktivt medvirkende i det, der skete på tanken, oplyser anklageren.