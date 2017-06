- Jeg går til borgermøde for at høre, hvad borgerne mener, siger Pia Foght. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: - Stemningen på borgermøde var for ilter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Stemningen på borgermøde var for ilter

Gribskov - 30. juni 2017 kl. 15:27 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var ilter - og politikere går til borgermøder for at blive klogere på de sager, de skal træffe beslutninger om, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem Pia Foght oven på et borgmøde om placeringen af en Rema1000 i et sommerhusområde på Sandet.

- Det kan godt være, at sommerhusbeboere og andre deltagere ved borgermødet syntes, at det var et godt møde, men jeg synes, at stemningen var for ilter, siger socialdemokraten Pia Foght.

Hun er det ene af de seks medlemmer af Gribskov Byråd, som mødte op til det meget velbesøgte borgermøde, som i blev holdt i Gribskov Kultursal i Helsinge.

Mødet var indkaldt af Gribskov Kommunes plan- og miljøudvalg, som skal behandle et projektforslag fra bygherre (K3 Ejendomme), ønsker at opføre en dagligvarebutik til Rema1000 på hjørnet af Klitrosevej og Frederiksværkvej på Tibirke Sand sammen med nogle andre tiltag, herunder torvemarked og gæsteværelser i forbindelse med Restaurant Tinggården .

- Flere af de fremmødte, som fik ordet ville have os politikere til at sige, hvad vi mener om ansøgningen. Der kom desuden flere tilråb fra salen om, at de vil vide, hvad vi mener. Den stemning, som udviklede sig, opfatter jeg som både upassende og ubehagelig, siger Pia Foght.

- Det her er jo en sag, som der kan være flere holdninger til. Når jeg som politiker møder op til et borgermøde, så er det ikke for at gå til et valgmøde, hvor jeg skal stå til regnskab for mine synspunkter. Jeg går til borgermøde for at blive klogere på et emne, som jeg skal tage stilling til. Når de møder os politikere på den måde, risikerer de jo, at ødelægge deres egen sag.

- Jeg er for eksempel tilbøjelig til at tro, at der i mit parti ikke vil være stemning for, at lige netop den foreslåede placering er fornuftig, når man ønsker at forsyne området med en ny dagligvarebutik. Men jeg og andre lokalpolitikere vil også have lov til at træffe vores beslutninger på et oplyst grundlag. Som led i den proces går jeg gerne til et borgermøde - for netop at blive klogere på, hvad de berørte borgere og sommerhusejere mener.

- På samme måde vil jeg også sætte mig ind, hvad andre eksperter mener, inden jeg træfer beslutning. Jeg vil for eksempel gerne se, hvad Danmarks Naturfredningsforening mener. I den stemning, som opstod på mødet, kom jeg til at fremstå som en lokalpolitiker, der er tilhænger af den foreslåede placering, siger Pia Foght til Frederiksborg Amts Avis