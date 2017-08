Se billedserie Leif Nielsen, Vejby, kan lidt endnu nyde sin udsigt. Snart bliver den taget af Tisvilde Ø- byggeriet. Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen

- Alle bør have lov til udsigt

Gribskov - 01. august 2017 kl. 10:34 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Det er ikke det, at man bygger. Det er måden, at man bygger på, som Leif Nielsen, Vejby, opponerer mod.

- Alle skal have lov til en udsigt. Det var hensigten bag udstykningen, dengang vi købte, siger han.

Vejbyborger Leif Nielsen og hans kone Liss bor på Vesterled. Det er en kommunal udstykning, som blev lavet i 1965 - og kun var for sognets børn. De to var gamle skolekærester, de købte en grund på den nye udstykning med vid udsigt over markerne, som ender i en beplantning og bag den ligger Leif Nielsens gamle barndomshjem, gården Højbo.

Netop nu er planerne for det såkaldte Tisvilde Ø i høring hos naboerne, hvoraf Leif og Liss udgør en af en lille håndfuld, som grænser direkte op til de marker ind mod Tisvilde og ud mod Vejbyvej, som der skal bygges på.

- Det er vi bestemt ikke glade for. 34 huse i to etager, syv-otte meter over terræn er alt for meget. Og så så tæt. De største er 180 kvm. Det er da ikke et »lavt boligområde«, lyder det fra Leif Nielsen.

Vi sidder i udestuen i det hjem, parret Nielsen har boet i siden 1967. Herfra er der gennem træerne udsigt over markerne, der står med hvide blomster og gyldent græs.

Planen med udstykningen i 1965 var at bevare udsigten mod Tisvilde, og derfor var der forskellige klausuler. Der måtte for eksempel kun bygges i et plan - for alle skulle have lov til en udsigt. Det tager man slet ikke hensyn til med den nye lokalplan for området, der nu bygges på.

- Jeg er nok den, der ligger bedst, fordi der er en meters højdeforskel ned til husene fra vores grund. Men det er der ikke hos naboerne - det vil skæmme meget, siger Leif Nielsen.

Den tidligere ejer af el-firmaet i Vejby forstår ikke, hvordan man kan have restriktioner, som han har måtte rette ind efter i 1965, på ét område ifølge en lokalplan - og så give los på et område lige op til.

- Man skal kunne stole på det, der står skrevet, når man køber - også 50 år senere. Nu bliver der lavet ny lokalplan for området, og det er en ny lokalplan, som giver udstykkeren frit lejde. Noget, der også vil kunne skabe præcedens i andre områder, mener Leif Nielsen.

- Det kan godt være, de får udsigt i det nye byggeri - men man tager til gengæld vores. Det var ikke meningen, dengang vores udstykning blev lavet.

Ikke morgente

Leif Nielsens begejstring for de høje huse, der er i mørkt træ, kan ligge på et meget lille sted, også hvad angår det arkitektoniske udtryk.

- Hvis man kommer ad Tisvildevej og ser 34 store mørke barakbygninger - er det noget kønt syn?, spørger han retorisk.

- Her er mange sommerhuse i træ - men så koncentreret og i den størrelse - det er helt forkert, siger Leif Nielsen, der har haft fat i en arkitekt, som overfor ham har udtrykt, at arkitekturen stikker noget af i forhold til, hvad man ellers finder i Vejby.

- De er selvfølgelig så store og koncentrerede, fordi udstykkeren skal tjene mest muligt, siger Leif Nielsen. Han peger på, at der på stedet bør bygges, ligesom der er blevet bygget de senere år i Vejby. Her fremhæver han nybyggeriet på »Halfdans Hjørne« overfor benzintanken Circle K, samt de parcel/enfamilieshuse, som er opført ved siden af stationspladsen.

- Det er fint, der bliver bygget, siger Leif Nielsen, som selv har været med i en gruppe, som lobbyede for seniorboliger i byen.

- Men jeg ser meget hellere rækkehuse eller enkelthuse - end det kolossale byggeri.

Udover størrelsen og udtrykket er Leif Nielsen heller ikke meget for den vision, der ligger for Tisvilde Ø: At det nærmest skal være som en lille landsby med hønsehold, grøntsagsdyrknnig, drivhuse med mere.

- Det bliver noget værre rod. Det kommer til at ligne en barakby med skure, siger han og ryster på hovedet.

- Det kan man se ved den økologiske landsby Dyssekilde ved Torup.

- Og høns? han ryster på hovedet.

En hær af haner, der galer klokken fem om morgenen - det er helt tydeligt ikke Leif Nielsen kop morgente.

I alt er en lille håndfuld naboer blevet hørt om byggeriet på udstykningen. Leif Nielsen kender til andre negative høringssvar, og ved, at en enkelt nabo forsøgte at få udskudt høringsfristen, da den faldt i en sommerferieperiode. Det blev dog afvist af Gribskov Kommune.