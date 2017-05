Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil se på, hvordan flere ikke-vestlige kvinder kommer væk fra passiv forsørgelse i Greve. Befolkningsgruppen er nemlig overrepræsenteret på kontanthjælpsområdet i kommunen. Foto: Stina Felby Egerup

V: Indvandrerkvinder skal i sving

Greve - 26. maj 2017 kl. 09:46 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt for mange kvinder fra ikke-vestlige lande er på passiv forsørgelse i Greve, mener Venstre. De vil derfor udvide Service++-ordning til også at omfatte indvandrerkvinder. DF og S bakker op.

Kvinder fra kommunen med ikke-vestlig baggrund fylder for meget i statistikken, når man kigger på kontantshjælpssystemet, mener de tre største partier i byrådet.

Derfor er et enigt vækst- og beskæftigelsesudvalg på dets seneste møde blev enige om at bede administrationen kigge på, hvordan der kan iværksættes en særlig indsats for de ikke-vestlige kvinder.

Kigger man i statistikken, viser den, at ikke-vestlige kvinder fylder 13 procent i Greves samlede befolkningstal, mens gruppen samlet udgør 42 procent af kvinderne på kontanthjælp, hvilket er en overrepræsentation på mere end 300 procent.

Konkret peger Venstre på, at borgerne helt ekstraordinært skal indgå i kommunens nyttejob-korps, hvor de blandt andet skal arbejde 37 timer om ugen med at samle skrald og holde kommunen pæn og ren.

- Vi har været alt for bløde i forhold til ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Vi har tilladt, at de bare sidder derhjemme uden at bidrage på arbejdsmarkedet. Også i Greve Kommune har vi tidligere været alt for blødsødne. Det skal være slut nu: Nu skruer vi bissen på, så de får lettet bagdelen og kommer i sving, siger Morten Dahlin (V), der er formand for vækst- og beskæftigelsesudvalget.

Den kommunale administration i Greve skal nu komme med forslag til, hvordan indsatsen præcis kan skrues sammen, så politikerne officielt kan træffe en beslutning på næste byrådsmøde den 29. maj.

Socialdemokratiets Bjarke Abel er med i udvalget og har sagt ja til forslaget. Ifølge ham handler tiltaget om både beskæftigelse og integration.

- Vi ser forslaget som en mulighed for at skabe et varigt forløb på arbejdsmarkedet. Vi tror på, at når man kommer i arbejde, udvikler det sprogkundskaberne, siger han.

Samme melding kommer fra Venstre, der mener, at det er på tide at stramme skruen.

- Mange af de her kvinder har siddet i årevis på kontanthjælp. Nu gider vi ikke se på det mere. De skal i sving, og så kan de lige så godt hjælpe med at holde Greve Kommune pæn og ren. Hvis man kan forlange, at nyledige danskere skal samle skrald op, så kan man også forlange at langtidsledige indvandrere gør det, siger Morten Dahlin.

I dag er nytteindsatsen primært rettet mod unge under 30, der modtager kontanthjælp, og som et to-årigt forsøg er ordningen blevet udvidet til også at omfatte nyledige over 30. Det er denne ordning, den såkaldte Service++-ordning, Venstre har foreslået at udvide til også at omfatte indvandrerkvinder.

Ikke jobs fra andre

Socialdemokraterne påpeger, at det er vigtigt at være opmærksom på, om ordningen, hvis den kommer til at gælde ikke-vestlige kvinder også, ikke tager jobs fra andre personer. Samtidig peger partiet på, at der også ligger en potentielt økonomisk gevinst for kommunen, hvis det lykkes at flytte flere fra passiv til aktiv selvforsørgelse.

- Det giver også personlig udvikling, når man kan forsørge sig selv, men vi skal tage hensyn til den enkelte, når vi forsøger at skabe varig beskæftigelse, siger Bjarke Abel.

Også Dansk Folkeparti bakkede på udvalgsmødet op om initiativet, der skal diskuteres på næste byrådsmøde, som er på mandag.