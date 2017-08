Indtil for nylig stod ejere af campingvogne i Greve, Karlslunde og Mosede til at få forbud mod at have deres vogne stående på deres grund. Nu vil byrådsmedlem stoppe forslaget, som allerede er vedtaget for Hundige. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

V: Camping-forslag skal stoppes

V: Camping-forslag skal stoppes

Greve - 25. august 2017

I Hundige er der vedtaget en lokalplan, som gør, at man ikke må have sin campingvogn stående i haven. Samme forslag stod til vedtagelse i Greve, Mosede og Karlslunde, men bliver nu sandsynligvis droppet.

Forestil dig, at du har en campingvogn stående i din indkørsel, og at den har stået der i mange år. Sådan er det for flere borgere i Greve, som indtil for nylig havde udsigt til at få at vide, at campingvognen skulle flyttes fra deres have. Forslaget stod nemlig i lokalplanen, som allerede er vedtaget i Hundige, og som stod til at blive behandlet på næste byrådsmøde den 4. september for områderne Mosede, Greve og Karlslunde.

Nu kan ejerne af campingvognene sandsynligvis ånde lettet op. Således forklarer Marc Genning, der sidder i byrådet for Venstre, at planerne skal ændres.

- Det tynder mit liberale hjerte, hvis jeg skal stemme for et forslag, der tvinger borgere til ikke at have en campingvogn stående, siger han og nævner, at emnet var på dagsorden på seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde, hvor de andre partier bakkede op om at stoppe bestemmelsen.

Marc Genning forklarer, at hensigten bag lokalplanen fra politisk side var at forhindre lastbiler i at genere beboere langs strandvejen. Samtidig forklarer han, at der i høringsperioden for lokalplansforslaget i Hundige ikke var indsigelser mod at forbyde køretøjer på over 3500 kilo, men at der er kommet det nu for de øvrige områder, efter at artiklen er blevet bragt. Byrådsmedlemmet erkender, at politikerne burde have været opmærksomme på, at forslaget også ville gå ud over campingvognene.

- Men det stod ikke klart, at campingvogne var med i bestemmelsen, siger Marc Genning, der nu vil lave et tillæg til den nyligt vedtagne lokalplan i Hundige, så villaejerne også i det område fortsat kan have deres campingvogne stående på deres matrikel.

