Gerhard Jónsson Mikkelsen (tv.), Peter Bæk (midten) og Johan Dalsgaard (th.) er alle jævnaldrende præster, der er ansat i Karlslunde Strandkirke. De har blandt andet fokus på at hjælpe samfundets svageste borgere og samtidig gøre det sjovt at komme i kirken. Foto: Dorte Hartig Foto: Picasa

Unge præster med en mission

Greve - 20. maj 2017 kl. 06:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkekirken har en helt bestemt rolle og funktion, og den ændrer sig ikke fra det ene år til det andet. Alligevel er det vigtigt at have en vision og forny den, for både samfundet og kirken forandrer sig hele tiden - uanset om vi er bevidste om det eller ej, mener Peter Bæk.

- At have en vision betyder for os, at vi aktivt arbejder med i hvilken retning, vi ønsker, at vores kirke skal bevæge sig, siger han.

- Det er let at blive grebet af den ene aktivitet efter den anden og glemme det store billede. Grundlaget for vores vision er derfor overbevisningen om, at Gud allerede arbejder - også i Karlslunde. Derfor har medlemmer af menigheden været samlet med jævne mellemrum for at sætte fokus på, hvor Gud allerede arbejder lige nu. Det er udmøntet i følgende fem punkter, som vi vil arbejde ud fra: 1) vi ønsker at lytte til Gud, 2) vi ønsker at dele troen, 3) vi ønsker at involvere unge, 4) vi ønsker at favne familier og 5) vi ønsker at række ud, uddyber Peter Bæk.

Punkt fem handler for eksempel om, at mange af de mennesker, som kommer i Strandkirkens menighed, hjælper til med arbejdet blandt flygtninge i Karlslunde eller hjælper til ude i folks hjem med praktiske opgaver, når der to gange om året afholdes "Aktiv Søndag" i to timer efter gudstjenesten en søndag. Men at række ud kan også betyde, at man støtter op om - og deltager i - ældrearbejdet på Langagergård Plejecenter.

- Visionen afspejler, at vi som menighed ønsker et fællesskab med hinanden i vores menighed. Men det er ikke kirkens aktiviteter alene, der binder os sammen. Vi ønsker at pege på, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Det budskab vil vi gøre vores til, at flere og flere skal høre om, siger Gerhard, Peter og Johan samstemmende.

Gerhardt Jónsson Mikkelsen mener, at det skal være sjovt at gå i kirke.

- Karlslunde Strandkirke ønsker at være kirke for alle: både børnefamilier og unge, som visionen har fokus på - og alle andre. Det skal være et sted, der er rart at komme. Det sker i praksis, når vi for eksempel indbyder til legestue, "FamilieFredage" med værksteder og spisning - og mange andre aktiviteter, siger han.

Johan Dalsgaard mener, at kirken er kaldet til at tage sig af de svage, og derfor understreger han, at det er vigtigt at række ud til de, som har det svært i samfundet.

- Ved at have en vision tydeliggør vi som menighed, hvad der er vigtigt at have fokus på lige nu. Selv om det ikke er os, men Gud, der i sidste ende er herre over resultatet, så hjælper visionen os til at være målrettede i vores arbejde, siger han.

De tre jævnaldrende præster, der alle er født i 1984, har været tilknyttet Strandkirken siden 2014 (Gerhard Jónsson Mikkelsen), 2015 (Peter Bæk) og 2016 (Johan Dalsgaard).

Man kan læse mere om Karlslunde Strandkirke's vision på kirkens hjemmeside www.strandkirken.dk.