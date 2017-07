Se billedserie Sproget skal også følge med, siger Brian Høj Dencker. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Unge flygtninge består eksamen langt hurtigere end forventet

Greve - 30. juli 2017 kl. 14:52 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en gruppe unge flygtninge i august sidste år begyndte deres uddannelsesforløb hos VUC Roskildes afdeling i Greve, troede man, at det ville tage dem to år at færdiggøre deres 9. klasse-eksamen i dansk og matematik. Men efter det første skoleår, som netop er overstået, kan VUC konstatere, at det er gået langt over forventning, og at mange af kursisterne allerede har bestået deres 9. klasse-eksamen i matematik, mens flere ventes at færdiggøre eksamen i dansk allerede til jul.

- Det viser sig, at det går rigtig hurtigt, og at de får meget ud af at komme i det her danske miljø, hvor alting er på dansk. Så deres udvikling går rigtig hurtigt - og hurtigere, end vi havde forventet, siger Eva Louise Nilsson, uddannelseskonsulent på VUC Roskildes Greve-afdeling, der sammen med uddannelsesleder Brian Høj Dencker har stået for forløbet i samarbejde med Greve Kommune.

Forløbet startede op sidste år under navnet "Godt i gang", og ideen var at flytte de unge flygtninge, som typisk er midt i tyverne, fra sprogskolen og ind på VUC for at tage eksamen på 9. klasse-niveau, samtidig med at de fortsætter med at lære dansk. Formålet var dels at få dem ud i et dansk uddannelsesmiljø, dels at speede uddannelsesprocessen op, og dels at flytte dem fra integrationsydelse til SU.

- Da vi startede, var det vigtigt at få dem gjort til almindelige borgere under almindelige vilkår og den vej igennem få dem hurtigt integreret og gjort til en del af den danske ungdom, forklarer Brian Høj Dencker.

Eva Louise Nilsson fortæller, at netop denne tilgang har haft en positiv effekt på kursisternes motivation, og at de er meget motiverede for at få deres uddannelse og komme hurtigt videre. Brian Høj Dencker supplerer, at de endda kan være for ivrige i deres bestræbelser på at uddanne sig hurtigt.

- Vi skal bremse dem og sige: Jamen, det danske sprog skal følge med, siger han og fortæller, at det er lærernes opgave at indstille kursisterne til eksamen, når man vurderer, at de er klar.

Svære begreber Ved denne sommers eksaminer, som netop er overstået, var mange af kursisterne oppe i matematik, som de gennemførte med et klassegennemsnit på 6,0. Et resultat, som ifølge Eva Louise Nilsson og Brian Høj Dencker er højere end forventet, da man skal huske på, at kursisterne skulle lære de mange begreber, der knytter sig til faget, på dansk, samtidig med at de skulle forstå selve matematikken.

- Det er selvfølgelig svært, hvis man kommer her, og man godt kan regne - man kan måske regne på et højt niveau - og pludselig bliver man udsat for regning, der er næsten nede på indskolingsniveau. Men det bliver man nødt til for at få de her begreber med, siger Brian Høj Dencker, der forklarer, at det for eksempel kan være begreber som "areal", "omkreds" eller længde- og mængdebetegnelser.

Sommerens anden eksamen var en valgfri eksamen i samfundsfag, som blev gennemført med et klassegennemsnit på 4,8. Foruden samfundsfag, dansk og matematik undervises kursisterne også i engelsk og it.

En af årsagerne til forløbets succes skal, ifølge Brian Høj Dencker og Eva Louise Nilsson, formentlig også findes i, at kursisterne har langt mere undervisning på VUC-forløbet, end de havde på sprogskolen.

- Her har de 30 timer om ugen, hvor de er badet i dansk, så det har nok været med til at rykke dem hurtigere, end vi troede, siger Eva Louise Nilsson.

- I måden at skrue forløbet sammen på var det vigtigt, at de fik en følelse af, at de var på arbejde, at de var fuldtidsstuderende, og at der var forventninger til dem, siger Brian Høj Dencker, der fortæller, at kursisterne før havde omkring 12 timer om ugen på sprogskolen.

De flygtninge, som har gået på årets hold, kommer fra Greve, Solrød og Vallensbæk Kommune, men næste skoleår får også flygtninge fra Roskilde Kommune mulighed for at komme ind på "Godt i gang"-forløbet. Her starter VUC's Roskilde-afdeling nemlig forløbet op efter den samme model, som man har brugt i Greve, fortæller Brian Høj Dencker, der oplyser, at også Lejre og Stevns har vist interesse for forløbet.