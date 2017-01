Se billedserie - Jeg har malet i mere end 10 år og lever og ånder for kunsten, skriver Tina Heide Knudsen i en mail til avisen. Søndag den 5. februar fra klokken 14 til 16 holder hun fernisering på sin nye udstilling, som kan opleves i Greve Idrætscenter. Privatfoto

Udstilling med lokal kunstner

Snart kan man opleve den lokale kunstner Tina Heide Knudsens værker i Greve Idrætscenter, og har man lyst, kan man også komme til fernisering på udstillingen søndag den 5. februar fra klokken 14 til 16.

Tina Heide Knudsen beskæftiger sig med abstrakt / figurativ kunst, og hun har boet i Greve det meste af sit liv.

- Jeg har malet i mere end 10 år og lever og ånder for kunsten, skriver hun i en mail til avisen, hvor hun også fortæller, at hun deltager i mange forskellige projekter, der har noget med kunst at gøre.

- Jeg har udstillet i det meste af Danmark, men aldrig i Greve, hvor jeg bor, så det er så stort for mig at udstille i mit eget område for en gangs skyld, skriver hun også og fortsætter:

- Senest har jeg i sommer stået for at male gangtunnelen fra Waves til Askerød, et frivilligt projekt, jeg sagde ja til, da jeg blev spurgt. Greve Kommune vil skabe tryghed og glæde i tunnelen, og det hjalp jeg med.

Tina Heide Knudsen udstiller primært sin kunst i virksomheder og kunstforeninger - men med udstillingen i Greve Idrætscenter får alle mulighed for at komme og se på hendes malerier, der vil hænge i Greve Hallen hele februar.

Ferniseringen søndag den 5. februar holdes i cafeen i Greve Hallen, og alle er hjerteligt velkomne, fortæller den lokale kunstner. Gæsterne vil ved ferniseringen blive budt på forfriskninger.