Tyve stjal møbler og smykker

En eller flere tyv havde jackpot under et indbrud på Råbjerg onsdag. Vedkommende brød et vindue i baghaven op og var efterfølgende i huset. Af politiets døgnrapport fremgår det, at der blev stjålet en del ting. To stole i lyst træ med lys uld på sædet, fire Arne Jacobsen syverstole i perlemorshvid, en iPad Air samt diverse smykker blev udbyttet. Genboen har angiveligt set en beigefarvet bil a la VW Touran med to mænd holde i forurettedes indkørsel.