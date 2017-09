Budgettet for årene 2018 til 2021 bliver til med stemmer fra DF, V og LA. Dermed bliver der ikke en bred aftale, som flere partier ellers har ønsket. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tre partier ude af budgetforhandlinger

Greve - 08. september 2017

Af Janus Spøhr

Én dag. Så længe sad de seks partier i Greves byråd i forhandlinger om at nå til enighed om budgettet i perioden 2018 til 2021. Allerede efter få timer meldte Enhedslisten, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ud, at budgetaftalen bliver uden deres stemmer.

- Vi kunne ikke få enderne til at mødes i forhold til, hvem der skulle holde for i forhold til besparelserne, siger den konservative Brigitte Klintskov Jerkel.

Hun forklarer, at der var områder, hvor partiet ikke ville gå med til at spare, mens partiet også stod fast på, at det ønsker en forbedret arbejdstidsaftale for lærerne.

Brigitte Klintskov Jerkel kalder forhandlingsforløbet for 'pudsigt' og bliver bakket op af Niclas Bekker Poulsen, der er spidskandidat for Socialdemokratiet.

- Der var ikke villighed til at skære i de hjørner, som vi ville. Det virkede ikke som om, at der var oprigtig tro på, at vi kunne mødes fra flertalsgruppens side (Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, red.), siger han og peger på, at S havde ønsker om flere lærere og pædagoger med til forhandlingsbordet.

Venstres gruppeformand, Morten Dahlin, forklarer, at flertalsgruppen hele tiden har arbejdet på at få en bred aftale, og at der har været mange gode snakke med S og K i de måneder, hvor der er blevet talt budget i Greve Kommune.

- Desværre gik der valgkamp i den, så det lykkedes ikke. Nu knokler vi videre med at lande et godt budget med fokus på børn, ældre og et stærkt foreningsliv. Det hele forløb stille og roligt og i en god tone. Derfor er jeg lidt overrasket over, at de angriber V, DF og LA i pressen. Men på den anden side er der jo snart valg, og det er selvfølgelig lettere at profilere sig ved at angribe end ved at indgå brede forlig, siger Morten Dahlin.