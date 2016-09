Send til din ven. X Artiklen: Tosprogede elever gøres naturbekendte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tosprogede elever gøres naturbekendte

Greve - 01. september 2016 kl. 19:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle elever fra Greve Gymnasium påbegynder et forløb, kaldet Team Green, som gennemføres sideløbende med skoleåret samt i tæt samarbejde med ungdomsorganisationen Team Succes og bidragsyderen Nordea-fonden.

Budskabet i Team Green er at få gjort unge, tosprogede elever væsentligt mere dus med alskens naturoplevelser i Greves omkringliggende, skønne, grønne områder. Vi kombinerer personlige udviklingskurser og inspirationsoplæg med friluftsaktiviteter, således at de unge kontinuerligt kan se en rød tråd gennem hele projektet.

- Team Green er et stærkt projekt. Vi har mange både socialt og fagligt stærke elever, og så har vi nogle elever, vi gerne vil hjælpe til at udnytte deres potentiale endnu bedre, så de nærmest udbryder 'nej, hvor får jeg lyst til mere', hvilket er rektor Mette Trangbæk Hammers store håb, alt imedens hun lystigt fortsætter:

- Eleverne skal have flyttet deres mindset og for alvor gå efter succesen, således at de opnår en robusthed, vedholdenhed, gode studievaner og mærker værdien af at holde fast i sit mål. Deres store mål skal knækkes over i mindre delmål, og her kan Team Green hjælpe.

Intentionen bag er, at de unge skal komme meget mere ud i den danske natur, mens de får boostet sit selvværd. Da Greve Gymnasium fik nys om dette projekt, var man ikke i tvivl om, at dette var en oplagt mulighed for at få de unge mennesker endnu mere ud i naturen, som samtidigt afstedkommer memorable oplevelser.

- Det er vitterligt spændende at have naturen som ramme i Team Green-projektet, og det kunne næsten ikke være mere relevant i dag. Vi ønsker at gøre vores velfungerende Greve Gymnasium endnu bedre for vores elever, proklamerer Mette Hammer og slutter: - Vi har nogle få stykker, som fortjener den fornødne hjælp til at kunne blive endnu bedre, og såfremt Team Green kan afhjælpe dette, bakker vi helt og holdent op omkring projektet.

Man kan læse meget mere om Team Green på www.teamgreen.nu, hvor man også løbende kan følge med i projektets aktiviteter og udvikling, i takt med at milepælene passeres.

Fakta

o Team Green blev bevilget 7,9 mio. af Nordea-fonden i januar 2016

o Projektet strækker sig fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2018

o Projektet foregår i hhv. Vejle, Århus, Odense, Holbæk og Greve

o Samarbejdspartnerne er Team Succes, Nordea-fonden, Odense UngVest og Det Danske Spejderkorps

o Der er planlagt flere friluftsaktiviteter om lørdagen sideløbende med de hyppige personlige udviklingskurser

o Projektet afsluttes med en hel uge ude i naturen, Green Week, til foråret