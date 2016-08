Se billedserie Jeppe Jepsens kone, Kirsten Jepsen, og datteren Pia, der er bygningskonstruktør i fars firma, var med til at fejre dagen.

Send til din ven. X Artiklen: Tømrermester fejrede 40 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tømrermester fejrede 40 års jubilæum

Greve - 30. august 2016 kl. 09:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Humøret var højt, da Jeppe Jepsens tømrer- og snedkerfirma ApS, Greve, fejrede 40 års jubilæum fredag eftermiddag på Mosede Forts restaurant. Det store smil var fremme hos Jeppe Jepsen, hans kone, Kirsten Jepsen, og hos datteren Pia, der er bygningskonstruktør i sin fars firma.

Der er nok at være stolt af efter 40 år med et firma, der gennem årene har løst alle typer opgaver for forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder, børneinstitutioner, museer, private kunder med mere.

Firmaet Jeppe Jepsen ApS tæller i dag 30 mand.

I Greve Kommune kan firmaet skrive entrepriser som Egedalscentret og Greve Midtby på cv'et. For to år siden, da museet på Mosede Fort var under opførelse, byggede Jeppe Jepsen en række flotte specialdesignede skabe til museet. Jeppe Jepsen havde lagt sin 40 års jubilæumsfejring på restaurant Fortet for at give sine mange gæster muligheden for også at besøge museet på hans regning.

Det tilbud var der rigtig mange, der benyttede sig af. Deriblandt to bygningskonsulenter fra Codan, der har haft Jeppe Jepsen til at udbedre skader for sig. De kommenterede den gode kvalitet og det flotte håndværk.

- Det skal eddermugme kunne holde, siger Bjarne Nielsen grinende og sætter sig på et udhæng og konstaterer, at det holder.

Også Jeppe Jepsens allerførste lærling, Michael Jørgensen, var mødt op for at sige tillykke til sin gamle mester. Michael Jørgensen synes, det er flot arbejde og glæder sig over, at der er kommet et museum, der hvor han legede som barn.