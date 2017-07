Artiklen: To brødre fik et stort ønske opfyldt

To brødre fik et stort ønske opfyldt

Det er bare prikken over i'et i denne sæson. Det er to landsholdskæmpere fra Greve, brødrene Christian og Frederik Godthjælp Petersen fra Greve Karate, enige om, efter at det lykkedes for dem at bestå den hårde sortbæltegraduering sammen med tre andre fra klubben. Samtidig er det et perfekt led i forberedelserne til U21-VM på Tenerife til oktober.