Chefkonsulent Monica Lea Christiansen viser her den hjemmeside, hvor borgerne fremover kan bestille tid i borgerservice. Man skal kun bruge sit telefonnummer, når man bestiller, og benytter man et mobilnummer, modtager man også en sms om, hvad man skal huske at medbringe. Det kunne for eksempel være Nem-id. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Tidsbestilling sat i gang

Greve - 04. marts 2017

Lange køer med en gennemsnitlig ventetid på 20 minutter. Det var virkeligheden sidste år i Greve Kommunes Borgerservice, hvor borgerne ofte måtte væbne sig med tålmodighed, når de kom for at forny deres pas, ændre deres folkeregisteradresse eller andre af de ting, som man kan få hjælp til i borgerservice.

Dette var blandt andet baggrunden for, at byrådet sidste år vedtog at indføre en ny ordning med tidsbestilling i borgerservice. En ordning, som blev skudt i gang den 1. marts, og som indbærer, at borgerne skal bestille en tid for at få hjælp i borgerservice tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag vil der som hidtil være mulighed for at møde op uden en aftale.

Tidsbestillingen foregår på kommunens hjemmeside, www.greve.dk, hvor man skal indtaste sit telefonnummer, når man bestiller en tid. Har man ikke mulighed for at bestille over nettet, er man også velkommen til at kontakte borgerservice telefonisk på 43 97 97 97. Det fortæller Monica Lea Christiansen, chefkonsulent i borgerservice.

- Hvis man ikke er så god til internettet, kan man ringe til os. Vores kontaktcenter sidder klar ved telefonerne, og de har allerede fået det første par opkald af borgere, der skulle have hjælp til at bestille en tid, siger chefkonsulenten.

Hun fortæller også, at målet er, at borgerne skal kunne få en tid inden for fem hverdage.

Forventer besparelse Med den nye ordning forventer Greve Kommune at spare omkring 250.000 kroner om året. Det hænger sammen med, at man også vil begynde at oplyse om de selvbetjeningsmuligheder, der findes på nettet, når borgerne går ind på hjemmesiden for at bestille en tid. Det kan for eksempel være aktuelt, når man vil skifte læge eller ændre sin folkeregisteradresse.

- Vi forventer, at folk bliver mere opmærksomme på, at de kan betjene sig selv på nettet - og vi regner med, at der er flere, der tænker: Nå, men jeg kan da også lige ordne det selv. Derfor forventer vi også, at der kommer et fald i personlige henvendelser fremover, siger Monica Lea Christiansen.

Udvidede åbningstider Har man akut behov for hjælp i borgerservice, vil der på alle åbningsdage være mulighed for at få en akuttid, så man kan komme hurtigt til.

Desuden har kommunen i forbindelse med den nye ordning valgt at udvide åbningstiderne i borgerservice om tirsdagen og om torsdagen, sådan at der nu er åbent for tidsbestillinger fra klokken 7.30 til 18.00. Om mandagen og om onsdagen vil der fortsat være åbent fra klokken 10.00 til 14.00 - onsdag med tidsbestilling og mandag uden.

- Erfaringer fra andre kommuner viser, at borgerne synes, det passer bedre ind i deres hverdag, hvis de lige kan bestille en tid før eller efter arbejde. Så det vil vi også gerne tilbyde, siger Monica Lea Christiansen.

Nye åbningstider i borgerservice fra 1. marts:

Mandag: 10:00 – 14:00 uden tidsbestilling

Tirsdag: 7:30 – 18:00 med tidsbestilling

Onsdag: 10:00 – 14:00 med tidsbestilling

Torsdag: 7:30 – 18:00 med tidsbestilling

