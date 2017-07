Greve Tennisklub har i dag et stort udendørs anlæg ved Greve Idræts Center, hvor indendørs hallen også ligger.Foto: Greve Tennis

Tennisklub skal have stort løft

Greve - 04. juli 2017

Målet er, at Greve er den mest attraktive klub syd for København. Derfor har Greve store visioner.

- Vi ved godt, at en forudsætning for dette er bedre fysiske rammer end dem, vi har i dag, siger den nyudnævnte formand, Carsten Møller, en formiddag i klubhuset.

Greve Tennis er fra 1934 og har i dag anlæg ved siden af Greve Idrætscenter.

- På sigt skal vi have flere udendørs baner, og der trænger til nyt underlag i vores indendørs hal, siger Carsten Møller videre.

- Vi ved godt, at det vil være en større investering for at få vore ønsker opfyldt. Det er et kommunalt anlæg, men vi må se på, hvad vi selv kan bidrage med via sponsorer og andre bidragsydere. Vi skal have optimeret arbejdet på denne front. I dag har vi en hovedsponsor og 12 mindre sponsorer.

Greve har medlemmer, hvoraf motionister via ældretennis udgør en stor del.

- Vi har allerede en velfungerende bestyrelse, som dækker bredt i klubben. Vi skal i det hele taget have alle interessegrupper repræsenteret i beslutningsprocessen, så alle kommer til at bidrage til fællesskabet. Samtidig er frivillige meget vigtige, og her skal vi gøre en indsats for, at en klub af vores størrelse har endnu flere frivillige.

Klubben klarer sig stadig bedre både blandt seniorer og unge.

- Vi skal være så attraktiv en klub, at vi formår at holde på vore egne dygtige spillere, og at vi formår at tiltrække gode spillere udefra, siger Carsten Møller.