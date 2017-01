Svømmehal ramt af indbrud

Alarmen gik i en svømmehal på Tunehøj klokken 01.59 natten til torsdad. Der sås færden i kantinen på 1. sal, hvor der fra et køleskab var stjålet et ukendt beløb i småpenge. Et vindue til et omklædningsrum var ligeledes også opbrudt, men der var ikke mulighed for at få adgang til resten af hallen.