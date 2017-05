Den 13. maj bliver ValHallen samlestedet for en masse fodboldglade børn og deres heppende familier. Hundige Boldklub og den boligsociale indsats Greve Nord Projektet er gået sammen for at lave en stor fodboldturnering for alle børn og unge i alderen 6-16 år. Pressefoto

Stor fodboldturnering skal samle børn og unge

Greve - 11. maj 2017 kl. 19:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny stor fodboldturnering i Greve Nord bliver udgangspunktet for en hyggelig og sjov dag, hvor områdets unge kan mødes og spille bold og mødes på tværs.

Den 13. maj bliver ValHallen samlestedet for en masse fodboldglade børn og deres heppende familier. Hundige Boldklub og den boligsociale indsats Greve Nord Projektet er gået sammen for at lave en stor fodboldturnering for alle børn og unge i alderen 6-16 år.

- Vi vil gerne lave en dejlig lørdag for alle børnene og de unge i området, hvor de kan komme og have det sjovt sammen med kammeraterne, uden at det koster noget. Vi håber naturligvis også, at deres forældre, søskende og venner vil komme og være med til at heppe, så vi kan lave en helt festdag ud af det, siger Jan Holst Andersen, der er formand i Hundige Boldklub.

Martin Stærk Hansen, der er børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet, forklarer, at en fodboldturnering på tværs af boligområderne er en god måde at samle børnene og de unge på.

- Vi vil gerne være med til at ryste børnene og de unge mere sammen, så de kan møde hinanden over en sjov aktivitet. Der bor mange børn i de almene boligområder her, og sådan et arrangement er en god måde at samle hele bydelen, siger han.

Jan Holst Andersen har været tilknyttet boldklubben i mange år, og han fortæller, at netop boldspil er en god måde at samle børn og unge.

Ved fodboldturneringen d. 13. maj skal børnene og de unge tilmelde sig som et hold, og der vil være fine sponsorerede præmier til vinderne af hver aldersgruppe. Fodboldturneringen afholdes den 13. maj klokken 10-18 i ValHallen, Hedelunden 2, 2670 Greve. Det er helt gratis at spille med, og man kan deltage, hvis man er mellem seks og 16 år. Man skal tilmelde sig som hold på højst fem deltagere, og det er vigtigt, at man tilmelder sig før selve turneringen, for der er kun plads til et vist antal hold.Man kan tilmelde sig til Jan fra Hundige Boldklub på: formand@hundigeboldklub.dk eller msh@bo-vest.dk.