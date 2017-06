Formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen var blandt deltagerne i debatten om ulighed på Greve Gymnasium. Foto: Simon Rosell Holt

Spændende politisk uenighed på Greve Gymnasium

Greve - 10. juni 2017 kl. 06:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To prominente meningsdannere gæstede Greve Gymnasium i sidste uge til en diskussion om uligheden i det danske samfund.

Formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, og Niels Westy fra den borgerlig-liberale tænketank CEPOS indtog gymnasiets plenum-sal, hvor 3g-samfundsfagselever, rektor Mette Trangbæk Hammer og en håndfuld samfundsfagslærere også deltog i den livlige diskussion.

Det var to meget forskellige tilgange til ulighed, de to gæster repræsenterede. Den borgerlige Niels Westy så uligheden i et økonomisk og globalt perspektiv og pointerede Danmarks relativt lave ulighed sammenlignet med resten af verden. Overfor denne udlægning talte forbundsformanden Dennis Kristensen om ulighedens problematiske facetter i Danmark, som f.eks. skævvridning af løn, sundhed og levetid.

Alle de samfundsfagselever, der deltog, havde arbejdet med emnet forud for besøget, så de var klædt godt på til den debat, aftenen bød på, om blandt andet økonomi, etik og fagforeningernes rolle i vores samfund.

Theis Olsen, som er lektor i samfundsfag og psykologi på Greve Gymnasium, var arrangør af aftenen. Han fortæller, at et besøg som dette giver hans elever et perspektiv på deres viden og forståelse verden, som bøger og internet ikke kan give dem.

- Sådan en aften er jo en menneskeliggørelse af vores demokrati. Her kommer to dygtige mennesker, som er levende engageret i at løse de problemer, vi står overfor som samfund. Og eleverne oplever at tage del i en af tidens vigtige samfundsdebatter. Sådan en fin aften, slutter en tilfreds Theis Olsen.