Niclas Bekker Poulsen, spidskandidat i Greve for Socialdemokratiet, mener ikke, at det skal være muligt at være medlem af Folketinget og byrådet på samme tid. Han mener, at det er en reduktion af demokratiet. Foto: Janus Spøhr

Socialdemokrat kritiserer dobbeltmandater

Greve - 07. januar 2017 kl. 13:48 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger har der været fart på udviklingen af byrådsmedlemmer i Greve, der også er interesseret i at komme i Folketinget. Brigitte Klintskov Jerkel (K) overtog for nylig erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) plads i folketingssalen, mens Morten Dahlin (V) indtil midten af december skulle have overtaget partikollega Bertel Haarders plads i Folketinget den 1. september.

Sådan blev det som bekendt ikke, da Haarder valgte at sige nej tak til en post som generalkonsul i Flensborg. Tidligere på måneden fortalte Liselott Blixt (DF), der hidtil har været eneste byrådsmedlem med dobbeltmandat, til avisen, at hun ser det som en fordel, at hun både er i lokal og national politik.

Nu går Socialdemokratiets spidskandidat i Greve, Niclas Bekker Poulsen, i rette med den udvikling, som han kalder 'noget rod'.

- Jeg er imod dobbeltmandater. Der er ting, Folketingspolitikere ikke kan stemme for i kommunen, fordi de har stemt anderledes i Folketinget. Landspolitik handler meget om rød og blå blok, og sådan skal det ikke være i byrådet, men det risikerer at ende sådan alligevel, når man sidder begge steder, siger han.

Morten Dahlin er uenig.

- Jeg har den overbevisning om, at dobbeltmandater er en fordel. Det at være i byrådet gør, at man sidder tæt på de lokale borgere og ikke kun inde bag Christiansborgs tykke mure. Liselott Blixt sidder begge steder, og hun passer sit job begge steder, siger han og understreger, at det er vigtigt, at man har tid til at møde velforberedt op til møderne i både byrådet og Folketinget.

- Jeg vil, når jeg en dag forhåbentlig begynder i Folketinget, se på, om det er muligt at have tid til begge ting. Det skal løbende evalueres, men det regner jeg stærkt med kan lade sig gøre, siger Morten Dahlin.

Mindre demokratisk Niclas Bekker Poulsen mener, at man har en fordel som 'fuldtidspolitiker', når man er i både Folketinget og byrådet. Blandt andet peger han på, at der er mere pressedækning, når man er i Folketinget.

- Det gør det sværere for byrådsmedlemmer at få opmærksomhed, og det er en ikke-konkurrencebar situation. De får også sekretærhjælp inde på Christiansborg, og det får vi ikke i byrådet. Dobbeltmandater er noget rod, og jeg synes, at man skal vælge enten eller, siger han og uddyber:

- Det er en reduktion af demokratiet, at de magtposter, der er, bliver fordelt på færre.

Også i det udsagn er Morten Dahlin uenig.

- Det er vælgerne, der bestemmer. Hvis vælgerne er utilfredse, stemmer de på andre. Jeg glæder mig over, at vælgerne bestemmer og ikke Bekker Poulsen, siger han og forklarer, at dobbeltmandater i hans øjne giver mulighed for, at de tre lokale folketingsmedlemmer i Greve kan tage sager op i Folketinget og bruge dem som eksempler på landspolitiske beslutninger, der ikke fungerer.

- Det vil være en styrke til gavn for Greve-borgerne, siger han.