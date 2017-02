Slagere på stribe i Portalen

Dansk Slager Parade fejrer 20 års jubilæum i 2017, og showet bliver denne gang det største nogensinde i paradens historie. Listen over medvirkende er et rent overflødighedshorn af solister fra dansk popmusiks guldalder - og for at publikum virkelig skal mærke, at der fejres rundt jubilæum, er Karin, som er vært i Syng Med & Tip et Hit på DK4, inviteret med til at udfordre publikum med sjove spørgsmål til nogle af sangene.