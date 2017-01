Se billedserie Henrik Klem Lassen var aktiv i KU (Konservativ Ungdom) i Greve i 1990?erne, hvor han var formand, og næstformand for KU?s landsorganisation. Herfra kender han blandt andet justitsminister Søren Pape Poulsen. Pressefoto

Skat-regning tændte politiker-gløden

Greve - 15. januar 2017 kl. 16:59 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nogle begivenheder, der gør så meget indtryk, at de bliver afgørende for ens liv. Sådan kan man til dels sige om den, Henrik Klem Lassen var ude for, da han var selvstændig i perioden 2008 til 2011.

En dag dumpede der en regning fra Skat op i postkassen hos Henrik Klem Lassen. Seks måneder efter han havde ansat den første medarbejder i firmaet Flexbenefit, afkrævede skattemyndighederne ham en regning på 4800 kroner, selv om han ifølge ham selv havde betalt løn og skat til tiden.

- Regningen fik jeg, fordi jeg havde sat et forkert kryds, da jeg lavede firmaet. Jeg spurgte, om det ikke var Skats opgave at fortælle det til mig, hvis de har set en fejl. Jeg betalte små 5000 kroner for noget administrativt bøvl. Her oplevede jeg nogle af de absurde forhold, der er for folk, som vil drive virksomhed, siger han, da avisen møder ham i hans hus i Greve.

Det er den by, han kommer fra, og det er den by, som han repræsenterer i byrådet for Liberal Alliance, som han var med til at stifte. Siden 2013 har den 43-årige økonomuddannede været alene om at snakke Liberal Alliances sag i byrådet, og det har været en spændende tid, forklarer han.

En af partiets mærkesager frem mod kommunalvalget til november er mere privatisering.

- Vi vil gerne give mere indflydelse tilbage til borgerne ved at have flere selvejende dagsinstitutioner. Når de er private, er der større forældreengagement, fordi der er egne vedtægter. Vi så også gerne, at der var selvejende skoler, fordi det så bliver nemmere at afvige fra folkeskolereformen, som vi ikke er særligt begejstrede for. Jo mere ansvar, der bliver givet til skolebestyrelser, jo bedre, siger Henrik Klem Lassen blandt andet om de ting, han vil kæmpe for.

- Det er også underligt, at man skal udfylde alle mulige skemaer i hjemmeplejen, siger han om den afbureaukratisering, som han og Liberal Alliance kæmper for.

Anonyme trusler

Som formand for børne- og ungeudvalget, hvor skoler hører under, stod Henrik Klem i midten af orkanens øje, da Tjørnelyskolen lukkede. Der var mange meninger og meget kritik.

- Det er ikke sjovt at være med til at lukke en skole, men mange elever valgte andre skoler, og standen var enormt dårlig. Vi prioriterede at lukke en skole, der var dyr at vedligeholde. Ved at lukke skolen kunne vi bruge penge på andre skoler, siger Henrik Klem Lassen.

Beslutningen vakte stor furore mange steder, og den havde nogle personlige konsekvenser for Henrik Klem Lassen.

- Der kom mange personlige angreb på Facebook, og jeg har modtaget anonyme trusler på mail, hvor folk har skrevet, at de ved, hvor mine børn går i skole. Det har været lidt hårdt nogle gange, men jeg har ikke gjort noget ved det. Jeg diskuterer gerne indholdet, men jeg er ikke så glad for trusler eller personlige angreb. Jeg var ikke overrasket over, at det gav kritik at lukke skolen, og jeg havde ikke svært ved at træffe beslutningen, fordi det gav mulighed for at koncentrere midlerne. Jeg har også fået mail fra forældre, hvis børn bakkede op om lukningen. Deres børn på Tjørnelyskolen fortalte, at deres børn sad med jakker på indenfor om vinteren, siger Henrik Klem Lassen.

Han forklarer, at den lave grundskyld i Greve Kommune er vigtig for ham at bibeholde for at sikre, at færre bliver nødt til at flytte fra deres huse, som han siger.

Selv om han repræsenterer Liberal Alliance på egen hånd, er han ikke egenrådig i partiet. Før hvert byrådsmøde drøfter han punkterne med den lokale bestyrelse. En af de ting, som Liberal Alliance har besluttet at arbejde på rent politisk er at fokusere på de ting, der er nødvendige at have.

- Der er mange ting, der er nice to have, men vi mener kun, at vi skal bruge penge på ting, der er need to have. Vi mener for eksempel godt, at man kan skære i støtten til Portalen, der får 10 millioner kroner om året fra kommunen, siger Henrik Klem Lassen.

