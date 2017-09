K og S vil give skilsmisseramte med skolebørn mulighed for at blive optaget på boliganvisningens akutliste. Venstre og DF er imod og angriber Socialdemokratiet for at stemme imod forslag om nye boliger tre steder i Greve.

Send til din ven. X Artiklen: Skal skilsmisseramte på akutliste? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal skilsmisseramte på akutliste?

Greve - 10. september 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janus Spøhr

I byrådet er der enighed

om, at der mangler boliger til unge, ældre, som ikke længere kan overskue deres parcelhus, og skilsmisseramte par. Sidstnævnte skaber dog stor uenighed, for skal de have adgang til akutlisten til boliganvisningen, hvis de har et eller flere børn i skolealderen?

Ja, siger Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, som forud for seneste byrådsmøde havde stillet forslag om at tilføje skilsmisseramte med skolebørn på akutlisten.

- For os er det vigtigt, at en skilsmisse ikke skal gå ud over børnene. Der står mange på venteliste til boliger, og skilsmisseramte bliver sat bagerst i køen. Derfor vil vi sidestille skilsmisseramte med flygtninge og borgere med psykiske behov, siger Socialdemokratiets Brian Hemmingsen.

Morten Dahlin, der er Venstre i Greves gruppeformand, er enig med sin byrådskollega i, at der ikke er nogen vinder i en skilsmisse. Dog er han imod forslaget.

- I forslaget tager man en liste, som der er 120 mennesker på i forvejen, og forøger den med to tredjedele. Skilsmisseramte par kan også være millionærer, og de kommer så på en liste, hvor andre med færre penge står. Det skelner ikke mellem ressourcestærke og trængende. Det er at stikke folk blår i øjnene, og det er symbolpolitik. Ønsker man at gøre noget ved boligsituationen, skal man stemme ja til forslagene. Socialdemokratiet har stemt nej til flere boliger ved Langagergård, nej til nye boliger i Hundige ved Hedelunden og nej til nye boliger ved Karlslunde Station, siger Morten Dahlin.

Også Dansk Folkeparti er imod forslaget, som Liselott Blixt ellers kalder sympatisk.

- Da jeg blev skilt, fandt jeg ud af, at jeg kunne købe en bolig. Jeg undrer mig over, at Socialdemokratiet stemte nej til boliger ved Hedelunden og Langagergård, siger hun.

Det Konservative Folkepartis spidskandidat til kommunalvalget i Greve, Brigitte Klintskov Jerkel, er ærgerlig over, at forslaget ikke har flertal.

- Det er noget vrøvl, når Morten Dahlin siger, at alle skilsmisseramte kommer på akutlisten, for det kræver en aktiv handling, siger hun.

Carsten Oddershede fra Enhedslisten har ligeledes stemt imod forslagene om flere boliger ved Karlslunde Station, Hedelunden og Langagergård, selv om også han mener, at der er behov for flere lejeboliger i kommunen.

- Jeg har også stemt imod flere lejeboliger, fordi vi gerne vil have almene boliger, siger han.