Skal mobiltelefoner være forbudt?

Hun mener, at forslaget vil give mere ro i undervisningen og sikre, at eleverne dermed koncentrerer sig bedre og i sidste ende lærer bedre. Brigitte Klintskov Jerkel henviser blandt andet til en undersøgelse fra The London School of Economics and Political Science, der viser, at de svageste elevers testresultater blev forbedret med 14,2 procent efter et mobilforbud, mens resultatet for den samlede gruppe elever blev forbedret med 6,4 procent.