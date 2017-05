Se billedserie Omkring 200 borgere mødte op for at komme med inputs til, hvad Tjørnelygrunden og grunden på Lillevangsvej 54 kan bruges til. Foto: Janus Spøhr

Skal der bygges højhus ved Tjørnely?

Greve - 08. maj 2017 kl. 19:26 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften var der dialogmøde om, hvad Tjørnelygrunden skal bruges til, når skolen lukker senere på året. Interessen er stor fra både borgere og virksomheder, som allerede har forslag til udvikling klar.

Ifølge Peter Kjærsgaard, der er direktør i Greve Kommune og blandt andet har teknik og miljø under sit arbejdsområde, er flere virksomheder interesseret i at byde ind på grundene.

Der er nemlig kommet flere forskellige forslag til, hvad der kan skabes, og de spænder fra dagligvare- og detailbutikker samt boliger til ældre og unge.

- Der er kommet forslag om 100 til 200 boliger, og nogle vil bygge højt, mens andre vil bygge lavt. Der er også virksomheder, som er interesseret i at bygge ejerboliger og private udlejningsboliger, lød det fra Peter Kjærsgaard.

De fremmødte var på tur rundt på grundene for at komme med forslag, og her var aktiviteten stor.

For en del lød det, at grunden ved Lillevangsvej 54 er for lille til at blive bebygget. Derfor pegede flere på, at der i stedet bør være et rekreativt område med for eksempel skaterrampe eller legeplads.

- Det er ærgerligt at ødelægge sådan en plads, hvor der er grønt og træer nu. Der er i forvejen ikke meget natur, lød det for eksempel fra Henrik Just.

Flere af de fremmødte er imod lukningen af Tjørnelyskolen, men gik alligevel med på rundturen, og her skiftede stemningen en smule undervejs fra at være imod højt byggeri til en åbning for at bygge mere end fire etager ud mod motorvejen, hvis der bliver bygget erhverv, så det kan fungere som støjskærm.

En borger foreslog, at der bliver bygget højt mod motorvejen og så lavere og lavere ned mod Lillevangsvej - altså som en slags trappe. Det var et forslag, som mange kunne støtte op om på den betingelse, at der ikke kommer skygger ned i villahverne. Dog udtrykte flere borgere bekymring for den mulige øgede trafik i området, hvis der kommer erhvervs- og boligbyggeri.

