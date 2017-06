Efter sommerferien vil flere børn end tidligere hver dag skulle til og fra Hedelyskolen og Krogårdskolen, derfor er det blevet besluttet at gøre noget ved forholdene så skolernes elever kan færdes trygt og sikkert på vejene til og fra skole. Pressefoto

Sikre veje ved Hedelyskolen og Krogårdskolen

Greve - 08. juni 2017 kl. 05:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafik: Ved sidste byrådsmøde blev det besluttet at gøre noget ved trafikforholdene ved Hedelyskolen og Krogårdskolen. Det betyder en lang række tiltag for at gøre vejene mere sikre for skolernes børn.

Greve: Efter sommerferien vil flere børn end tidligere hver dag skulle til og fra Hedelyskolen og Krogårdskolen, derfor er det blevet besluttet at gøre noget ved forholdene så skolernes elever kan færdes trygt og sikkert på vejene til og fra skole.

Arbejdet kommer blandt andet til at betyde, at der laves ´kys og kør-baner´, at der bliver arbejdet med skiltningen på vejene og parkeringsforholdene foran skolerne.

Derudover bliver der på Hedelyskolen lavet en vendeplads til busser, og krydset ved Greve Centervej og Dønnergårds allé laves om til en rundkørsel for at gøre det lettere for bilister at komme til og fra skolen.

Ved Krogårdskolen kommer tre vejbump, og vejen bliver ændret så det bliver lettere at komme ind og ud fra skolens område og til og fra den store parkeringsplads.

Borgmester Pernille Beckmann er begejstrer for projektet og siger:

- Vores børn færdes på vejene hver dag, og det er vigtigt, at vi kan være trygge ved at sende dem afsted i skole.

På Krogårdskolen begynder arbejdet, når det igangværende byggeri er færdigt. Det er efter planen færdigt i august.

På Hedelyskolen bliver arbejderne startet op i sommerferien eller i starten af det nye skoleår. Den nye rundkørsel vil være færdig inden udgangen af dette år.