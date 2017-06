Se billedserie Krabbevæddeløb. Løber på bane to kom sidst. Foto: Steffen Kristiansen

Se billederne: Børn og voksne var vilde med vand

Greve - 12. juni 2017 kl. 11:07 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften, altså blot et par dage før lørdagens »Vild med Vand«-reklamefremstød for Hundige Havn, besluttede man på en ekstraordinær generalforsamling, at havnen skulle skifte navn til Greve Marina, som dermed blev det navn, lørdagens gæster blev modtaget af på et banner over indkørslen til festen på havneøen Hejren.

- Bestemt ikke den bedste måde navneskiftet blev introduceret på. Der er mange gode grunde til et navneskifte, men vi burde nok have ventet med skiftet til efter festen. Hele forarbejdet til festen er afviklet med omtale af Hundige Havn Hejren, så der kan da godt være skabt lidt forvirring om havnefesten, siger havnens presseansvarlige, Thorkil Norengaard.

Besøgstallet i år kunne da heller ikke helt hamle op med antallet af gæster sidste år, hvor arrangementet for anden gang blev afviklet som et landsdækkende initiativ for de danske lystbåde og sejlklubber.

En Gallup-undersøgelse viser, at vi i Danmark er vilde med vand, og at en femtedel af danskerne drømmer om oplevelser og fritidsaktiviteter tilknyttet havet. Ikke desto mindre har man rundt omkring i lystbådehavnene oplevet, at frirummet er blevet vel stille med fald i medlemstal og en fortsat stigende høj gennemsnitsalder på over 60 år.

Mange aktiviteter

Det vil man gøre noget ved via »Vild med Vand«-dagen, som siden starten med 40 havne i 2015 nu har nået 90 deltagende havne, deriblandt Hundige Havn/Greve Marina, hvor man ikke lægger noget tendentiøst i faldet af besøgende i forhold til sidste år.

- Vi er meget tilfredse med antallet af besøgende også i år. Specielt hen på eftermiddagen lagde mange vejen forbi, og her er måske noget af forklaringen på de færre deltagere. Greve Kommune havde aktiviteter andre steder, og vi kunne konstatere, at flere familier kom til havnen som afslutning på en rundtur, siger Thorkil Norengaard.

Der skal nu også et markant rykind til, før det for alvor begynder at blive pakket på det store havneareal, hvor de fremmødte kunne vælge mellem en lang række aktiviteter. I programmet kunne man således læse om 20 tilbud.

Hovedattraktionen, et besøg af Forsvarets Redningshelikopter, der havde lovet at cirkulere et par gange over havnen, så alle kunne vinke til besætningen, blev dog aflyst, da helikopteren skulle på redningstjeneste.

Til gengæld blev der budt på en stribe oplevelser både til lands og til vands. Blandt aktiviteterne til vands var tur i en sejlbåd, en motorbåd, en jolle, en kajak eller tur på et stand-up-paddlebord. Og til lands var der blandt andet bådudstilling og fiskegrej, grillmad og den klassiske havneisvaffel eller deltagelse i krabbevæddeløb.

