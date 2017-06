Se billedserie Her ses studenterne i samlet flok sammen med rektor Mette Trangbæk Hammer. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Årets første studenter på Greve Gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Årets første studenter på Greve Gymnasium

Greve - 19. juni 2017 kl. 11:27 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Luften var tung af nerver, forventning og koncentration mandag morgen på Greve Gymnasium. Men allerede klokken 8.30 kunne man høre de første suk at lettelse, da de første 11 studenter fik huen på efter eksamen i almen studieforberedelse (AT).

En af de nye studenter var Frederik Vibjerg Lauritsen fra 3.æ, som sluttede sin studentereksamen af med et 12-tal og dermed ender med imponerende højt gennemsnit.

- Jeg går ud med 12,2, og så kommer jeg til at søge ind (på en videregående uddannelse, red.) med 13,2. Jeg kan gange med 1,03, fordi jeg har ekstra A-fag, og med 1,08, fordi jeg starter inden for to år, forklarer den nye student, som gerne vil læse international business på CBS.

- Jeg kan godt lide det internationale aspekt ved det. Jeg har været udvekslingsstudent mellem 1.g og 2.g, så jeg kan godt lide den del af det. Og så kan jeg godt lide, at der er noget matematik i det, som samtidig bliver blandet med noget samfundsfagligt, siger han og fortæller, at udvekslingen var i Florida i USA.

Mærkeligt - men rart En anden af dagens første studenter var Emil Lykke fra 3.w, der også sluttede sin eksamen af med et 12-tal. Han tager et sabbatår, hvor han skal arbejde som lærervikar på Greve Privatskole, inden han søger ind på DTU for at læse til civilingeniør.

Men først gælder det dog sommerferien:

- Vi er en flok, der drager mod Roskilde Festival her i næste uge, og så skal jeg til Boston med min familie, siger Emil Lykke, der er glad for at være færdig, men samtidig har lidt blandede følelser over at sige farvel til gymnasietiden.

- Det er lidt mærkeligt, men det er samtidig møgrart, fordi man har set frem til den her dag i så lang tid, siger han.

Også Frederik Vibjerg Lauritsen er glad for at være færdig med sin studentereksamen.

- Jeg har været spændt længe, og der har været meget nervøsitet. Så det er rigtig dejligt at være færdig, siger studenten, der på mandag tager ud at rejse i syv uger inden studiestart. Her skal han til Tanzania, USA og Peru.

Udover Frederik Vibjerg Lauritsen og Emil Lykke var dagens første studenter: Mark Thorndahl Carstensen, Cecilie Schiøth Krüger-Jensen, Anna von Mehren, Samer Fariss Mekky, Kristoffer Ingemann Jensen, Emil Dahl Juhl, Freja Borly, Tobias Mejdahl Siig og Sofie Liv Frøberg.

relaterede artikler

Seks studenter først med huen 19. juni 2017 kl. 11:20

Skønne billeder: Se årets første studenter 19. juni 2017 kl. 10:58