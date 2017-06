Samtalerne trives i Blixen Klubben

Se billedserie Blixen Klubben startede op den 7. juni 2016, hvor der kom 18 »medlemmer«. Inden klubben runder et år, er tallet steget til 79. Foto: Kim Rasmussen

Søger man Blixen Klubben, som mødes hver tirsdag eftermiddag i Greve Borgerhus, skal man ikke fortvivle, hvis man ikke kender det præcise lokale. Man kan blot følge lyden af kvindestemmer og stole på, at den leder en sikkert frem.

Samtalerne trives nemlig i Blixen Klubben, et netværk for kvinder på 60, plus/minus nogle år, der hver uge samles om et foredrag, et tema eller en aktivitet, som altid skaber grobund for debat og socialt samvær.

- Vi startede op den 7. juni 2016, hvor der kom 18 »medlemmer«. I dag, inden vi runder et år, er vi 79, siger stifter Inge-Lise Jensen.

- Klubben henvender sig til aktive kvinder, der selv tager et initiativ til, hvad der skal foregå i klubben, fortæller hun.

Blixen Klubben stammer oprindeligt fra Gentofte Kommune, hvor den har eksisteret siden 2015. Herfra blev Inge-Lise Jensen kontaktet for at høre, om hun var interesseret i at starte en tilsvarende klub i Greve - og det var hun.

Formålet med klubben er at forebygge ensomhed blandt kvinderne i aldersgruppen, som typisk er det sted i deres liv, hvor de begynder at give slip på arbejdsmarkedet og skal finde sig til rette med en ny tilværelse. For selvom kvinderne i målgruppen ofte er meget aktive og har mange projekter og jern i ilden, er også de i risikozonen for at blive ensomme, forklarer Inge-Lise Jensen. Nøgleordet er forebyggelse.

- Du kan spørge dig selv om, hvor medlemmerne var med sig selv om to år eller tre år, hvis nu den her klub ikke eksisterende. Nu er der måske mange af dem, der er startet, før de blev ensomme, siger stifteren, der også har et samarbejde med Frivillig Centret samt Greve Kommune, som oplyser om klubben, når f.eks en kvinde i aldersgruppen mister sin ægtefælle.

Mere end kaffe Blixen Klubben er - måske ikke overraskende - opkaldt efter den danske forfatter Karen Blixen. Navnet blev til, da klubben startede i Gentofte, men Inge-Lise Jensen har alligevel nogle tanker om, hvorfor den kendte forfatter skulle lægge navn til klubben.

- Hun var sådan lidt en oprører, forklarer Inge-Lise Jensen.

- Når hun fortalte, og når hun talte, så hørte man lige efter.

I samme ånd lægger Blixen Klubben vægt på at sætte nogle relevante emner på dagsordenen, når kvinder mødes, og arrangerer udflugter og aktiviteter, så man samles over mere end bare kaffekoppen.

- Hvis vi var en kaffeklub, havde vi ikke 79 medlemmer. Så var den type kvinder, som jeg søgte, da jeg startede det, slet ikke kommet. Det havde været et helt andet klientel, siger Inge-Lise Jensen, som også lægger vægt på, at kvinderne ikke forpligter sig til at komme hver eneste tirsdag.

De vælger selv, hvad de vil deltage i, og hvad der er interessant for dem.

- Jeg tror, det betyder meget, at man - indtil videre i hvert fald - ikke skal melde sig og forpligte sig. Der er ikke noget medlemskab, hvor man betaler kontingent. Det er meget frit. Man melder ikke afbud, hvis man ikke kan komme. Det, tror jeg, er medvirkende til, at vi har så mange medlemmer, siger hun og vurderer, at der kommer omkring 30-40 kvinder i gennemsnit om tirsdagen.

To gode ord På én måde forpligter Blixen-kvinderne sig dog til hinanden, når de er med i klubben. Særligt hvis de er en del af klubbens arbejdsgruppe, der består af fem personer.

- Arbejdsgruppen har en stor pligt til at observere medlemmer og måske tage fat i dem, hvis man synes, at de ser lidt triste ud, eller hvis der er kommet nogle kommentarer eller andet, siger hun.

- Medmenneskelighed og rummelighed. Det er to gode ord i vores klub.

Blixen Klubben er finansieret af midler bevilget af Greve Kommune som støtte til frivilligt, socialt arbejde efter Servicelovens §18. I 2017 har klubben fået 6.000 kroner.

Dertil kommer deltagerbetaling på 20 kroner per gang, hvilket inkluderer kaffe og snacks.

Ensomhed blandt ældre Der findes forskellige måder at opgøre omfanget af ensomhed på, alt efter hvordan man har defineret det. En undersøgelse gennemført i 25 kommuner af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden i 2012 viser, at 250.000 personer i alderen 65+ ofte eller af og til føler sig enten uønsket alene eller ensomme, når de er sammen med andre - eller begge dele.

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som udkom i 2016, er ensomhed i særlig grad udbredt blandt ældre mennesker, som modtager hjælp.

I samme rapport fremgår det, at ensomhed, ifølge forskning, øger risikoen for en for tidlig død, og samtidig hænger ensomhed sammen med blandt andet hjerte-kar-sygdomme, demens og symptomer på depression.