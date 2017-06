Sommeren er på vej, og det betyder aktivitet på stranden i Greve. Foto: Greve Kommune

Sådan bliver strandene denne sommer

Greve - 07. juni 2017 kl. 09:13

Bakterier i vandet, fedtemøg og dårligt vejr er strandlivets værste fjender. Greve kommune bestemmer ikke over solen, men kommunen gør til gengæld en del, for at Greve-borgerne kan nyde sand og vand.

Når solen skinner kan Greves mange strande være et fantastisk udflugtsmål. Derfor bruger Greve Kommune ekstra mange penge og kræfter på at holde stranden ren og pæn.

"Vi kan ikke love solskinsvejr. Men vi kan love, at vi gør, hvad vi kan, for at strandene er indbydende, " siger Henrik Stuckert, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Igen i år har strandparken i Hundige opnået at få blåt flag, hvilket blandt andet betyder, at vandet er af den allerbedste kvalitet, stranden bliver holdt ren, der er toiletter og mulighed for at handicappede kan komme frem.

På de øvrige strande bliver vandkvaliteten også målt løbende, og indtil videre er den rigtig god. Bakterieniveauet bliver målt ugentligt gennem hele sommeren, og resultaterne bliver offentliggjort på www.greve.dk/badevand .

Kommunens kamp mod fedtemøg er intensiveret denne sommer. Sammen med entreprenør HedeDanmark har Greve Kommune testet forskellige maskiner og metoder for at være klar til sommeren.

- I Greve arbejder vi intenst med at finde en metode til at rense strandene. Sidste år eksperimenterede vi med at køre fedtemøget tilbage i vandet, men i år har vi opfundet en ny maskine, siger Henrik Stuckert.

Maskinen er en ombygget stenopsamler, som løfter fedtemøget op uden at tage sandet med. Metoden er lige så ny som maskinen, så denne sommer er også den første anledning til at få reelle driftserfaringer. Maskinen kører som hovedregel mandag, onsdag og fredag. I weekenden kan strandgæsterne til gengæld regne med at få fred for maskinstøj.

Desuden er der konstant fokus strækningen nor og syd for Mosede Havn, hvor der ofte lander store mængder fedtemøg.