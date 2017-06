Greve Kommune har reageret på en henvendelse fra en beboer i Gersagerparken vedrørende to kælderlejemål. Et af dem tilhører Socialdemokratiet, og kommunen mener, at partiet betaler for lidt i husleje. Foto: Mogens Lange

S betaler for lidt i husleje

Greve - 01. juni 2017 kl. 12:01 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En husleje på under det beløb, som den bør være på. Sådan lyder konklusionen i Greve Kommunes tilsyn for kommunens almene boliger vedrørende to kælderlejemål i Gersagerparken, hvoraf Socialdemokratiet er den ene lejer. Kommunen fik i slutningen af efteråret en anonym henvendelse fra en beboer i Gersagerparken, der undrede sig over lejemålene på to adresser i Gersagerparken. Herefter bad tilsynet boligselskabet BS61 om at redegøre for lejemålene. Den ene lejer betaler 848 kroner om måneden før aconto varme, vand, antenne og el, mens den anden lejer betaler 1954 kroner før aconto varme, vand, antenne og el. Det er altså ifølge kommunen for lidt. Den har nemlig bedt lokale ejendomsmæglere om at vurdere, hvad huslejen bør ligge på, og her lyder svaret, at huslejen i stedet bør ligge på 2000 kroner for det mindste lokale på 80 kvadratmeter og 2500 kroner for lokalet på 100 kvadratmeter. Samtidig er der kun én lejekontrakt til de to lejemål.

BS61, der administrerer udlejningen af lejlighederne i Gersagerparken, har til kommunen oplyst, at lejen er skønsmæssigt sat, og at boligselskabet ikke har andre erhvervslejemål i afdelingen at sammenligne lejen med. Beboerne betaler nemlig ikke for at bruge rum til borgerrelaterede aktiviteter som en pensionistklub eller akvarieklub.

Alligevel er Liberal Alliances byrådsmedlem, Henrik Klem Lassen, forundret over, at Socialdemokratiet betaler for lidt i husleje for dets lokale.

- Socialdemokraterne taler ofte om, at vi skal opføre almene boliger. Derfor undrer det mig, at de selv betaler for lidt i husleje, siger byrådsmedlemmet.

Socialdemokratiets spidskandidat i Greve, Niclas Bekker Poulsen, forklarer, at det er mange år siden, at aftalen om udleje af lokalet blev indgået, og at partiet dengang kontaktede BL, der er interesse- og brancheorganisation for cirka 650 almene boligorganisationer med tilsammen mere end 550.000 boliger, for at høre, hvad huslejen skulle ligge på. Derfor mener han ikke, at der er noget 'hokus pokus' i partiets leje af lokalet.

Ingen hokus pokus

- Vi har ikke gjort noget af ond vilje. Skal lejen være højere, retter vi huslejen til, siger han og afviser, at han har været klar over, at huslejen ikke var høj nok, mens han også forklarer, at han ser spørgsmålene fra Henrik Klem Lassen som 'påfaldende personfnidder i et valgår.'

Ole Nyholm, som er direktør i boligselskabet, mener ikke, at Gersagerparken er et erhvervsområde, og samtidig slår han fast, at lokalerne heller ikke er beboelseslokaler. Han forklarer, at lejerne i sin tid fik overrakt nøglerne til rå betonlokaler, som de selv har stået for at indrette.

- Vi følger de påbud, som kommunen giver, og nu skal vi fremlægge for kommunen, hvad vi mener er en fair husleje, siger Ole Nyholm.

Henrik Klem Lassen har på baggrund af sagen spurgt kommunen, om en 'kunstig lav husleje ikke skal oplyses som partistøtte givet af BS61.' Svaret var, at et tilskud til et politisk parti normalt vil bestå af et pengebeløb, og at udleje af et lokale til en leje, der ligger 'under niveau for markedsleje på baggrund af en konkret vurdering kunne udgøre partistøtte'. Om det er tilfældet i den konkrete sag, afhænger af, om det pågældende parti har været klar over, at lejen lå under markedslejen, skriver tilsynet i sit svar.

Ole Nyholm afviser, at boligselskabet har givet partistøtte til Socialdemokratiet.

- Så har vi også givet partistøtte til det andet lejemål, siger han.

Hos BL mener en juridisk konsulent, som kommunen har været i kontakt med, at boligorganisationerne som udgangspunkt kan opkræve markedsleje for de to lejemål jf. erhvervslejeloven. Ifølge almenboliglovens paragraf 165 er det ikke forsvarlig drift at leje ud med tab, som de øvrige lejemål skal dække. Tilsynet vurderer, at den nuværende leje i lejemålene 'ligger klart under markedslejen,' også efter at der er taget hensyn til, at lokalerne ligger i en kælder og derfor ikke går ind under kategorien 'erhvervslejemål.' Derfor henstiller kommunen til, at huslejen forhøjes. På den baggrund mener Henrik Klem Lassen, at Socialdemokratiet bør betale penge tilbage.

- Rent juridisk kan Socialdemokratiet ikke dømmes til at betale tilbage, så det er et etisk spørgsmål om vilje, som partiet hele tiden taler om. Der er taget penge fra svage medborgere, og det er et moralsk problem, siger han.