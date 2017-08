Rutinetjek endte med biljagt

Kort tid efter midnat ville politiet stoppe en bil på Lillevangsvej efter at have foretaget et rutinemæssigt tjek af nummerpladen. Her fandt politiet ud af, at ejeren af bilen ikke har noget kørekort og desuden er efterlyst, men bilen ville ikke standse, og herefter gik det stærkt. Ad Godsvej satte bilen farten op til en stor overtrædelse af den maksimalt tilladte hastighed, og ved Hundige Centervej kørte bilen over for rødt.