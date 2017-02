Rockshow for børn

BØRN-O-MATEN's magiske verden præsenteres i det stort anlagte ROCK-Pourri bestående af de kendte "børnesange": BØRN In The USA, BØRN To Be Alive, BØRN To Be My Baby, BØRN to be wild, med flere. Børn og voksne kommer på scenen og spiller på instrumenterne, der undervises i lufttrommer, der synges med på den sørgelige Slade-klassiker "FARFAR (og Musta-far) er væk". Bandet består af 3 yderst erfarne rockmusikere med et C.V. så langt som køen til sprit-bolaget i Malmø: Nils Krøyer: bas, sang og vitser; Emil Bendixen: guitar, sang og vrøvl samt Mads Hald: trommer, sang og volapyk.