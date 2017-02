650 mennesker var mødt op i Portalen søndag eftermiddag til 20 års-jubilæet for Dansk Slager Parade. Her optrådte Lis & Per blandt andre sammen med Klaus & Servants. Foto: Lars Lindskov

Send til din ven. X Artiklen: Populære hits fik taget til at lette Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populære hits fik taget til at lette

Greve - 13. februar 2017 kl. 11:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klapsalverne afløste hinanden i Portalen, da det populære band Klaus & Servants sammen med en stribe folkekære kunstnere underholdt flere end 650 publikummer på Dansk Slager Parades jubilæumsturné.

De klassiske hits fra flere årtier er stadig populære rundt omkring i landet - og i går var ingen undtagelse, da Klaus & Servants sammen med en række folkekære kunstnere spillede hits fra flere årtier for et feststemt publikum i Portalen i Greve.

Det er i år 20 års jubilæum for Dansk Slager Parade, der siden 1997 har samlet nogle af Danmarks mest populære musikere og sangere for at turnere rundt i en række byer i Danmark. Turnéen startede i Fredericia midt i januar og har indtil nu været igennem byer som Struer, Aarhus, Næstved og Ringsted. Søndag var det så Greve, der var stoppested på den landsdækkende turné, der tiltrækker publikum i alle aldre.

Torben Lendager fra The Walkers forstår altid at sætte en god stemning med "Vi holder fest hele natten", og Lars Stryg, der i sin tid spillede sammen med sit band Royal Strings, fremførte "Aldrig mer' må jeg se dig", der var det hit, som med 55 uger i træk har ligget længst tid på dansktoppen nogensinde. Lis & Per fik salens udelte opmærksomhed med deres stille hit "Jeg er Sigøjner", og Annette Klingenberg sang naturligvis om sin "Mini Max".

Flemming Werge, der i sin tid spillede sammen med sit band Blue Notes, gav publikum et genhør med sin glade landeplage "Uglevisen", mens Klaus & Servants spillede egne hits og samtidig lagde lyd til de øvrige solisters populære melodier under Dansk Slager Parade, som tæt ved 650 publikummer oplevede søndag eftermiddag i Portalen i Greve.

Blandt de mere festlige indslag var, da Lars Stryg og Klaus Strand-Holm sammen gav The Shadows-nummeret Apache, og da alle solisterne rockede sig gennem Shu-bi-dua-nummeret "Fed Rock" iklædt guldkæder, læderjakker og cool solbriller. Publikum kvitterede omgående med højlydt latter og klapsalver, der fik taget til at lette.

Manden bag showet er Stig Ulrichsen fra CB & Ole B. Booking A/S, der i anledning af jubilæet har udvidet oplevelsen for publikum:

- Vi har i år inviteret Karin Strand-Holm, som er vært i "Syng Med & Tip et Hit"-udsendelserne på DK4, med til at udfordre publikum med sjove spørgsmål til udvalgte sange. Blandt de, der har flest rigtige svar, trækkes der lod om et gavekort til en musikrejse for to til Stettin i Polen med DT Rejser. Der skal jo være lidt at komme efter udover den gode musik og den fantastiske stemning, fastslår Stig Ulrichsen.

Veninderne Joan og Karina, der ofte kommer i Portalen, når der er koncerter og arrangementer, udtrykte deres begejstring over showet.

- Det var helt fantastisk i år. Jan Tellefsen fra Klaus & Servants var rigtig god til at give Tommy Seebach-nummeret "Under stjernerne på himlen". Og så kan vi rigtig godt lide, når alle kunstnerne synger sammen. Man kan se, at de hygger sig og har det godt oppe på scenen - og det smitter af ved bordene i salen, lød det fra de to deltagere, mens de var på vej ud i foyeren for at få autografer fra kunstnerne.