Politipatrulje stoppede bandefolk med pistol og ammunition

To unge mænd fra bandemiljøet blev afsløret med en pistol og et magasin til en maskinpistol i Greve fredag aften, da de blev anholdt af en politipatrulje. Begge stilles for en dommer i Roskilde lørdag, oplyser politiet.

Der var ved kvart i ni-tiden fredag aften, at betjente med en hund stoppede en bil med tre mænd.

Den ene sad på bagsædet og blev anholdt. De to andre stak af i løb. Det lykkedes for politihunden at få fat i den ene. Men den anden slap væk, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De to anholdte er henholdsvis 20 og 19 år, oplyser politiets vagtchef.

Hvilken del af bandemiljøet de tilhører, efterforskes nu nærmere af politiet. Vagtchefen vil lørdag formiddag ikke gå i detaljer.

De anholdte risikerer at blive ramt af en lovstramning, som Folketinget vedtog før sommerferien.

Minimumsstraffen for besiddelse af skydevåben er hævet fra fængsel i et år til to år, i tilfælde hvor der er tale om såkaldt særligt skærpende omstændigheder.

I andre sager om skydevåben skal strafniveauet hæves med et års fængsel i forhold til den hidtidige praksis, har et flertal i Folketinget bestemt.

Ændringen af straffeloven begrundes med, at der i 2016 var et stort antal skudepisoder på åben gade. Det var i forbindelse med konflikter i rocker- og bandemiljøet.

Hele 54 gange blev der i 2016 affyret skud i det offentlige rum.