Politiet beder om hjælp til at finde tricktyv

Greve: En kvinde var lørdag klokken 14 i Greve Midtby Center for at handle, da hun blev opsøgt af en udenlandsk dame, som gerne ville have hjælp til at betale for en kundevogn. Den handlende kvinde forlod i den forbindelse sine poser ved sin cykel og hjalp damen for efterfølgende at forlade stedet. Ved ankomst til hjemmet konstaterer anmelderen. at hendes pung er væk og senere, at der er hævet 6000 kroner fra en automat i Waves. Mulig gerningskvinde signaliseret som: Kvinde, ca. 45 år, mørkt hår, mulig sigøjner, iført lang nederdel. Hun kan muligvis genkendes på foto og in natura.