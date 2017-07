Se billedserie Hvert år stiller garden op i flere konkurrencer, blandt andet DM for Brassband og Aalborg Musikkonkurrence. Herudover sponsorerer garden hvert år Stafet for Livet og Lyserød Lørdag, hvor de spiller gratis for at støtte en god sag.

Pigegarde vandt prestigefyldt pris

Greve - 11. juli 2017 kl. 11:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Pigegarde vendte hjem fra DM for bygarder 2017, som denne gang blev afholdt i Vejen. Med sig hjem havde de den prestigefyldte pris for "Største fremgang siden sidste DM". Prisen gives til den garde, der samlet set har haft den største samlet fremgang siden sidste DM.

Greve Pigegarde var oppe imod 29 andre garderforeninger med over 1.200 deltager. Trods regn, vind og våde uniformer var humøret højt hos alle, og de deltagende gardere heppede på hinanden og kom med opmuntrende tilråb og klap. Hele DM sluttede på Vejen Stadion, hvor der var fyldt med publikummer, der var kommet for at hylde alle de mange gardere.

Efter afslutningsceremonien marcherede pigerne over til bussen, hvor de blev fejret for fuld musik for det fantastiske resultat af både hjælpere og stolte undervisere.

Samlet set rykkede Greve Pigegarde sig fra en 16. plads til en niendeplads i år.

- Greve Kommune kan være stolte af at have en af landets bedste garder, der hvert år modtager stor anerkendelse både i indland og udland, lyder det fra Rasmus Edahl, som var med til DM.

Garden har desuden flere faste arrangementer, som de har deltaget i de sidste mange år, og som er en fasttømret tradition, herunder juleoptog på Amagerbrogade og det store juleoptog på strøget i København, hvor garden fører julemanden og nissemor hen til juletræet på Rådhuspladsen. Igen i år deltager garden også i juletræstændingen på Greve Rådhus.