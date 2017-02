Petanque-center godt på vej

Dansk Petanque Center Greve tager form på Kongens Enge i Karlslunde.

Greve - 17. februar 2017

Det går nu virkelig stærkt med opførelsen af nye idrætsfaciliteter i Karlslunde.

Når man lægger vejen forbi Karlslunde Idræts Center på Kongens Enge, kan man nu endelig begynde at se resultatet af det store arbejde, rigtig mange frivillige har lagt gennem de sidste 11 år for at realisere ønsket om tidssvarende faciliteter til petanque- og tennissporten i Karlslunde.

Dansk Petanque Center Greve tager form, og til trods for en del udfordringer i starten af byggeriet, ser det nu ud til, at totalentreprenøren Gråkjær A/S kan aflevere byggeriet medio marts med blot et par ugers forsinkelse.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg ved at opgive det hele i foråret, da vi fik de første tilbud ind. Byggeomkostningerne oversteg langt de økonomiske muligheder, men efter en nøje gennemgang af projektet i samarbejde med vores bygherrerådgiver Dines Jørgensen lykkedes det os at finde besparelser på en del områder, uden at gå på kompromis med selve idéen til faciliteterne, og så var der pludselig lys forude, siger Karlslunde Idræts Forening formand Lars Pedersen og fortsætter:

- Vi har lige fra starten haft fokus på at skabe de bedste rammer for vores petanqueafdeling Boule Hedebo, da det store frivillige sociale arbejde, der lægges i afdelingen, betyder rigtig meget, specielt for de 250 medlemmer af Boule Hedebos ældreafdeling. Når det så samtidig har været muligt for os at tilgodese KIF-tennisafdeling med en ny tennishal, og derudover tværsportslige klubfaciliteter for de to afdelinger, så synes vi bestemt, at det er lykkedes os at skabe de bedste fremtidige vilkår for både tennis- og petanquesporten i Karlslunde.

Petanque er en udendørs sport, og tidligere har både de sportslige og sociale aktiviteter i ældreafdelingen begrænset sig til sommermånederne. De nye faciliteter betyder, at de 250 medlemmer i Ældreafdelingen kan mødes hele året, hvorved både motion og det sociale fællesskab, som har rigtig stor betydning for mange ældre, kan fastholdes hele året.

Formanden for Boule Hedebo, Poul Holdrup, er selvfølgelig rigtig glad på lldreafdelingens vegne, men faciliteterne får da også stor betydning for foreningens øvrige medlemmer.

- Boule Hedebos Elitehold har gennem de sidste otte år vundet det danske mesterskab og kunne for nylig hjemtage bronzemedaljer ved petanquesportens champions league. Når Dansk Petanque Forbund udtager spillere til landsholdene, så er der stort set altid fire til fem spillere fra Boule Hedebo med. Med petanquehallen får spillerne nu mulighed for at træne hele året, hvilket naturligvis kan få stor betydning for deres præstationer fremover, samtidig med at de nye faciliteter vil tiltrække nye spillere til Boule Hedebo, siger Poul Holdrup.