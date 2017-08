Personalet i Dagsinstitutionen Dammen handlede hurtigt, da der opstod brand i et skur. For deres indsats har de modtaget en hæder fra Danske Beredskaber. Pressefoto

Personale fra Dammen fik hæderslegat

Uheldige omstændigheder gjorde, at der opstod brand i et skur mandag formiddag den 1. maj i år. Skuret stod lige op ad daginstitutionen Dammen i Greve, og her udviklede dagen sig hurtigt til en test af personalets evner til at reagere hurtigt og beskytte alle børnene.

- Da vi kiggede ud, kunne vi se, at det allerede brændte kraftigt i skuret. Der skete mange ting samtidig. Børnene evakueredes ud til legepladsen, Lene kom med en brandslukker fra køkkenet, og vi var flere, som begyndte at rulle brandslanger ud fra bygningen, mens der var én, der ringede 1-1-2, fortæller Gitte Graversen.

Ved beredskabets ankomst var børnene evakueret, og en brandslukker og to brandslanger var i brug for at standse flammerne fra at sprede sig til selve hovedbygningen. Det er beredskabets vurdering, at branden hurtigt ville have spredt sig til hele daginstitutionens hovedbygning, hvis ikke personalet havde brugt brandslangerne.