Person fik skåret lommen op og stjålet sin bil

Greve - 09. september 2016 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Torsdag klokken 22.47 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et lommetyveri ved Over Bølgen. Den forurettede forklarede, at vedkommendes bukselomme var ødelagt/skåret op, og at der herfra var blevet stjålet en bilnøgle til personbil, af modellen Lexus GS300 i mørkegrå med estisk registreringsnummer 565BFV. Efterfølgende var køretøjet blevet stjålet med rette nøgle fra Waves parkeringsplads. Bilen er stadig ikke fundet.

Kort før middag torsdag fik politiet en anmeldelse om et andet lommetyveri, der skete tirsdag. Her fik en person fra sin lomme stjålet et dankort, som er blevet spærret.

Torsdag klokken 15.09 stoppede en bil en anden bil på rastepladsen ved Køge Bugt Motorvejen. En bil med et blåt blink i forruden kørte op foran en anden bil, hvorefter føreren steg ud og talte med en 19-årig bilist. Over for den 19-årige præsenterede modparten sig som politimand og sagde, at den 19-årige havde lavet en ulovlig overhaling.

Den 19-årige spurgte efter "politimandens" politilegitimation. Han kunne ikke vise dette, da han havde "glemt" det, og derfor slap den 19-årige også for en bøde. Hele episoden filmet på video af den 19-årige, der havde video i den bil, som han kørte i.