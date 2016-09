Send til din ven. X Artiklen: Pårørende til demente får del i klippekortordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pårørende til demente får del i klippekortordning

Greve - 06. september 2016 kl. 13:25 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften skulle byrådsmedlemmerne i Greve tage stilling til fremtiden for den såkaldte klippekortordning, som giver svage hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at få ekstra hjælp i hverdagen. Med klippekortet kan borgeren få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen brugt efter borgerens eget ønske.

Ordningen har eksisteret siden 2015, hvor Greve Kommune blev tildelt 600.000 kroner fra en statslig pulje, og i 2016 steg beløbet til 1,2 millioner kroner. Det betød, at målgruppen kunne udvides fra cirka 80 til cirka 160 borgere.

I 2017 overgår de statslige puljemidler imidlertid til bloktilskuddet, og det betyder, at kommunerne selv kan beslutte, hvordan pengene fra klippekortordningen skal bruges. Det var baggrunden for, at byrådsmedlemmerne mandag aften skulle godkende, hvad der skulle ske med ordningen fremadrettet.

Tre modeller På bordet var tre forskellige modeller for ordningens fremtid: 1) At den skulle fortsætte som hidtil, 2) At den skulle fortsætte med en justeret målgruppe, hvor ordningen udvides til at omfattet pårørende til borgere med demens, eller 3) at pengene blev tildelt Center for Sundhed og Pleje og inddrages i budget 2017, så ordningen ville ophøre fra årsskiftet.

Ud af de tre muligheder blev det altså den anden, som byrådmedlemmerne godkendte efter anbefaling fra social- og sundhedsudvalget samt økonomi- og planudvalget.

- Vi valgte i et enigt social- og sundhedsudvalg at sige: jamen vi har jo også andre, der godt kunne bruge den klippekortordning. For eksempel hvis man har en dement pårørende, har man nogle gange svært ved at foretage sig forskellige ting, sagde Liselott Blixt (DF), formand for social- og sundhedsudvalget, der blev suppleret af Jette Andersen (S), som også er medlem af udvalget.

- Den her klippekortordning har givet så meget glæde ude hos de svage borgere, så selvfølgelig skal vi fortsætte den. Og vi vil da også gerne have den udvidelse, der er, sagde hun.