På femte år: Institution hærges af unge

Greve - 06. juli 2017 kl. 09:41 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er altid ekstra spændende for personalet i børneinstitutionen Lillebo i Karlslunde at møde ind på arbejdet om morgenen. Grunden er, at unge i flere år har holdt til på legepladsen og ofte efterlader cigaretter, madskrald, flasker og joints, mens der også flere gange er blevet sat ild til et hønsehus og ødelagt bænke, fortæller Frederikke Hecht-Nielsen, der er leder af Lillebo.

- Det er ikke holdbart i længden, siger hun.

Hver morgen sender personalet en ansat ud på legepladsen for at fjerne efterladenskaberne, så børnene ikke skærer sig på efterladte ting, men alligevel er institutionens personale bekymret.

- Tænk hvis et af børnene en dag tager en hashklump i munden, siger Frederikke Hecht-Nielsen.

Hun understreger, at de unge, der bruger legepladsen efter lukketid - ofte om aftenen - er flinke, når hun snakker med dem. Flere gange har Frederikke Hecht-Nielsen sagt til dem, at de skal huske at rydde op efter dem, og hver gang har de sagt, at det skal de nok. Alligevel kniber det ofte med at overholde aftalen.

- Vi er bekymrede, for der står krybber på vores arealer, og vi har levende høns i hønsehuset, siger institutionslederen, der kalder det 'pisseirriterende' at være nødt til at bruge penge på at købe nye ting, når de bliver ødelagt.

- Vi har en fin dialog med de unge, og vi siger 'hej venner,' når vi møder dem, siger lederen, der mener, at forældrene til de unge, der hærger legepladsen, ikke har været gode nok til at opdrage deres børn.

Problemerne har stået på i hvert fald de fire år, hvor Frederikke Hecht-Nielsen har været leder af Lillebo. Hun har tidligere arbejdet på Vesterbro i København, hvor det var kanyler, som blev fjernet fra legepladsen. Alligevel mener hun, at problemerne er større i Lillebo end på Vesterbro. Ifølge institutionslederen er et forbud ikke vejen frem. I stedet peger hun på, at kommunen skal gøre noget mere for at skabe tilbud til de unge, så de ikke keder sig.

- Det er i sidste ende kommunens unge. Der mangler nogle tilbud til det, de unge efterspørger. Et sted, hvor de kan hænge ud og blive set, siger hun.

Formand for børne- og ungeudvalget i Greve, Henrik Klem Lassen (LA) fortæller, at fænomenet er velkendt. Tidligere har der været lignende problemer omkring skoler i Greve Midt, forklarer udvalgsformanden.

Han peger på, at der er 132 tilbud til unge i Greve i forvejen som for eksempel ungdomsskole, ungdomsklub samt teater-, musik- og sportstilbud.

- Selvfølgelig skal unge ikke drikke alkohol eller ryge hash på legepladserne, siger han.

