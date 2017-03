Ifølge Undervisningsministeriet er 540 unge mellem 15 og 29 år i Greve Kommune hverken i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Foto: Johnny Gudmand

Over 500 unge uden uddannelse eller job

Greve - 06. marts 2017 kl. 16:47 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

540. Det er, ifølge Undervisningsministeriet, det antal unge mellem 15 og 29 i Greve, der hverken har en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Socialdemokratiets medlem af vækst- og beskæftigelsesudvalget samt børne- og ungeudvalget Bjarke Abel ærgrer sig.

- Det er alt for mange, og det er noget, som vi arbejder meget på at få nedbragt. Det starter allerede i folkeskolen, fordi folkeskolen er indgangen til en ungdomsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, siger han og forklarer, at han derfor har sat på dagsordenen, at antallet af folkeskoleelever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik, skal nedbringes.

Bjarke Abel peger på forskellige årsager til, at unge ikke får en ungdomsuddannelse og dermed kommer tættere på et job. Det kan for eksempel være dårligt selskab, problemer i hjemmet eller besvær ved det boglige, forklarer han.

- Derfor handler det om at fange problemerne i tide. I udskolingen skal der være mere fokus på de elever, der hænger lidt i forhold til karaktererne i dansk og matematik. Nogle har brug for ekstra støtte og ekstra hjælp, siger Bjarke Abel.

Morten Dahlin, der er formand for Venstres byrådsgruppe i Venstre, erkender, at der stadig er et arbejde at gøre for at nedbringe antallet af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse eller kommer i job.

- Tallene viser, at vi i Greve stadig har en udfordring med at flytte borgere fra passiv forsørgelse til uddannelse og job, siger han og forklarer, at udviklingen går i den rigtige retning.

- Vores initiativer har virket ekstremt godt. I de seneste år er der flere unge i kommunen, der er blevet uddannelsesparate. Antallet af unge under 30 år på passiv forsørgelse er faldet med 25 procent. Det er positivt for unge, fordi de står op til noget, og det er godt for økonomien i kommunen, at flere penge kan bruges på kernevelfærd, siger Morten Dahlin.