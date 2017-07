Nye spillere: Greve vil være med om medaljerne

To af Greves stærke profiler Mathias Christiansen og David Daugaard udgør herredoublen sammen. Foto: GSB.

Greve - 28. juli 2017 kl. 19:03 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greves badmintonhold får tilgang af en indisk landsholdsspiller.

Det er således inderen Dey Subkankar, som kommer til Greve i den nye sæson til erstatning for Kalle Koljonen, som skal spille for Team Skælskør-Slagelse.

Desuden får Greve tilgang af Rasmus Kjær fra Gentofte.

Dey Subkankar havde en lidt skidt start i Danmark, men fandt efterhånden et højere niveau. Han rørte på sig i et par af de europæiske turneringer, og det udmøntede sig i en udtagelse til landsholdstruppen i Indien, hvilket betyder, at han skal hjem for at bo og træne i Indien.

Han er nr. 11 på den danske rangliste i herresingle og nr. 72 på verdensplan.

Stærkere hold

- Holdet er nu på plads, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vi har fortsat et ungt hold, men dog et hold med et års mere erfaring, hvilket jeg synes er rigtig interessant. Jeg er overbevist om, at vi ser et stærkere GSB-hold i den kommende sæson, end vi gjorde i den forgangne sæson. Erfaringerne fra forrige sæson, hvor vi taber nogle kampe til direkte modstandere i kampen om medaljerne, skal vi gøre bedre i den kommende sæson. Og det er jeg også overbevist om, at vi gør, siger cheftræner Jacob Oehlenschlæger.

- Vores trup har nogle stærke profiler i form af Kim Bruun, Mathias Christiansen, David Daugaard og Rikke Søby Hansen, som selvfølgelig skal levere varen over hele sæsonen for, at vi spillerne med om medaljerne. Hvad der også glæder mig er, at vi har en bred trup, hvor der er stor kamp om pladserne. Konkurrencen om pladserne er vigtige for at holde spillerne knivskarpe og så står vi også godt rustet, hvis vi skulle løbe ind i skader eller sygdom, lyder det fra Jacob Oehlenschlæger.