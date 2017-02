Flextrafik er en ordning, som omfatter fem kørselstyper: Flexhandicap, Flexpatient, Flexkommune, Flexrute og Flextur. I forbindelse med Greve Kommunes beslutning om at nedlægge Flextur, har man kigget på, om nogle af brugerne i stedet kunne blive visiteret til Flexhandicap. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Nye regler for Flexhandicap

Greve - 09. februar 2017 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Kommune oplever i øjeblikket ekstra stor efterspørgsel på kørselsordningen Flexhandicap, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Det har man nu brugt som anledning til at lave en kvalitetsstandard for ordningen. Standarden beskriver både kriterierne for at blive visiteret til ordningen og for tildeling af ekstrature.

For at blive visiteret skal man opfylde følgende to kriterier i kvalitetsstandarden:

1. Borgere, der har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt.

2. Borgere, der er blinde, eller hvis syn ligger inden for blindeområdet.

Visiterede borgere har desuden mulighed for at ansøge om ekstrature, som bliver tildelt efter følgende kriterier:

1. Der er tale om et kørselsbehov, der ikke kan dækkes af andre offentlige kørselsordninger som eksempelvis omsorgskørsel.

2. Kørslen skal bruges til at deltage i en sundhedsfremmende aktivitet, herunder træning der kan siges at være afgørende for borgerens fortsatte evne til selvstændigt at mestre egen hverdag.

3. Det øgede kørselsbehov er pludseligt opstået eller har ikke kunnet været undgået ved bedre disponering af de allerede tildelte ture.

Greve Kommune havde i 2016 afsat 1,7 millioner kroner til Flexhandicap. Man forventer en større udgift i 2017 som følge af den øgede efterspørgsel, skriver kommunen i pressemeddelelsen.