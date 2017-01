Se billedserie Eleverne på Greve Privatskole fulgte interesseret med, da Hanne Jensen, der er filialdirektør i Nordea Greve, på vegne af Nordea Fonden overrakte en check på 100.000 kroner til skolens leder, Mette Faurholdt. Efterfølgende blev legepladsen officielt åbnet. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Nye legeredskaber til Greve Privatskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye legeredskaber til Greve Privatskole

Greve - 29. januar 2017 kl. 11:47 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nysgerrigheden var stor, da Greve Privatskoles leder, Mette Faurholm, fik overrakt en check på 100.000 kroner fra Nordea i Greve.

Pengene har været med til at finansiere skolens nye legeområder, der i alt har kostet 700.000 kroner.

I fjor indviede Greve Privatskole to bygninger, som de havde købt, og lavede blandt andet SFO i de nye lokaler. Der har dog manglet legeredskaber.

- Nu kan vi sætte fokus på de legende læringsmuligheder, siger Mette Faurholm om den åbne legeplads, der kan benyttes af alle i weekenden.

Hun og resten af ledelsen på skolen har søgt en række fonde, og da Nordea Fonden bed på, blev arbejdet med at indrette legepladsen til børnene og de kommende skoleelever i den såkaldte førskole begyndt.

Nu kan de glæde sig over at have klatretårn, skateramper, tippier i træ, trampoliner, hængekøjer og en svævebane.

Det var ikke det eneste, der optog børnene, da checken blev overrakt. Dagen blev markeret med pølser, chokoladefrøer og drikkevarer til elever, lærere og skolebestyrelsen på Greve Privatskole.

Blandt de fremmødte var også Hanne Jensen, filialdirektør i Nordea Greve, som var glad for at hjælpe skolen med at finansiere de nye legeredskaber.

Vil bredt ud - Nordea Fonden vil gerne ud og støtte det gode liv i Greve og omegn. Det er vigtigt, at folk tør søge fonden, fordi der er mange steder, hvor der er barberet tilskud ned fra kommunal side, siger Hanne Jensen og forklarer, at man kan skrive til fonden, hvis man ønsker støtte til et projekt, og at ansøgningerne bliver behandlet lokalt.

- Vi har virkelig mulighed for at komme ud bredt. Der er fokus på kultur, natur, motion og sundhed, siger hun og uddyber om fondens økonomiske hjælp til Greve Privatskole:

- Her på skolen bliver det hele opfyldt, og mange bliver berørt positivt. Det er vi glade for, siger Hanne Jensen og forklarer, at fonden har støttet mange formål i Greve som blandt andet en mobilscene i Ældrecentret, en wokgryde i Gersagerparken og tilskud til en multibane i Eriksminde-kvarteret.

Som skrevet arbejder Greve Privatskole med en førskole. Typisk modtager skolernes fritidsordning, SFO'en, kommende 0. klasseselever i april for at gøre dem klar til at komme i skole efter sommerferien, men på Greve Privatskole har de i stedet lavet førskolen. Her begynder de kommende skoleelever allerede i januar på skolen, hvor de blandt andet lærer om motorik, hvordan de skal begå sig socialt, og hvilken årstid det er, når det er jul. Skolelederen mener ikke, at Greve Privatskole er en konkurrent til kommunale skoler.

- Vi ser os som et tilbud, siger Mette Faurholm.

Hun peger på en klassekoefficient på 20 elever, anderledes fag som for eksempel kultur og mattek og talentudvikling i samarbejde med 40 andre skoler i landet som punkter, hvor privatskolen adskiller sig fra de kommunale skoler.