Ny udviklings-konsulent i Greve/Solrød

Dorte Kjærgaard skal udvikle og styrke erhvervsservicen over for lokale iværksættere i Greve Kommune og Solrød Kommune.

Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed ser frem til at få Dorte Kjærgaard med om bord i ErhvervsCentrets konsulentteam, der arbejder med at sikre, at erhvervsvenligheden og rammerne for at drive virksomhed i lokalområdet altid er i top.