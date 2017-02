Se billedserie En af de iværksættere, som har taget uddannelsen ?Iværksætteri i praksis? er kunstner Susanne Seemand, der er indehaver af Seemand Gallery. Hun gennemførte uddannelsen i efteråret 2016 hos Copenhagen Business Academy i Lyngby.

Send til din ven. X Artiklen: Ny uddannelse for iværksættere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny uddannelse for iværksættere

Greve - 26. februar 2017 kl. 05:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kompetencegivende iværksætteruddannelse "Iværksætteri i Praksis" tilbydes nu lokalt for borgere i Greve Kommune og Solrød Kommune af ErhvervsCentret, Greve-Solrød ErhvervsService, i samarbejde med Copenhagen Business Academy.

Den praktisk orienterede iværksætteruddannelse afholdes en aften om ugen fordelt over tre måneder med opstart torsdag den 23. marts i ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

- Vi har valgt at udbyde en ny iværksætteruddannelse i samarbejde med Copenhagen Business Academy, der har en stor ekspertise og erfaring på det her felt. Formålet med det nye uddannelses- og netværksforløb er at bidrage til, at vores lokale iværksættere hurtigere og mere effektivt kommer godt fra start, så det lokale iværksættermiljø I Greve Kommune og Solrød Kommune understøttes i at skabe vækst og nye private jobs, udtaler Greves erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed.

En af de iværksættere, som har taget uddannelsen 'Iværksætteri i praksis' er kunstner Susanne Seemand, der er indehaver af Seemand Gallery. Hun gennemførte uddannelsen i efteråret 2016 hos Copenhagen Business Academy i Lyngby.

- Det har været et intensivt og fantastisk forløb, hvor jeg kom ud i alle vigtige hjørner og kroge i forhold til at blive selvstændig. Vi blev ført gennem alle væsentlige områder af iværksætteriet via værktøjet 'The Business Model Canvas', som er meget relevant og brugbart til at beskrive en sammenhængende forretningsmodel, understreger Susanne Seemand, der under uddannelsen fik øjnene op for, at det er et langt, sejt træk at springe ud som selvstændig og få det til at lykkes.

Efter uddannelsen har hun fået gang i salget af figurative og abstrakte akrylmalerier, som hun maler i hjemmet i Greve.

På iværksætteruddannelsen skal deltagerne med afsæt i deres egen forretningsidé tage stilling til en række vigtige hovedområder og indsatser.

- Nogle af de emner, udfordringer og spørgsmål, som deltagerne i uddannelsen får indsigt i og greb om, er: Hvad er min drivkraft til at blive selvstændig, hvordan ser mit marked ud, hvem er mine kunder, hvilken værdi skaber jeg for mine kunder, hvordan får jeg fat i dem, hvad er vigtigt, når jeg vælger platform for hjemmeside og webshop, hvad er mine indtægtskilder, og hvilke partnerskaber kunne være relevante, og hvordan styrer jeg økonomien, laver budget, arbejder med bogføring og regnskab, og er der særlige juridiske forhold, jeg skal have styr på, fortæller erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen fra Greve-Solrød ErhvervsService, der er en del af ErhvervsCentret.

Gennem forløbet får deltagerne skabt sig et unikt netværk med andre ligesindede i lokalområdet, og det kan blive guld værd for dem videre frem i udviklingen af deres egen forretning, vurderer Mette S. Nielsen og tilføjer:

- Ofte går nyetablerede iværksættere og tumler med de samme spørgsmål og udfordringer, og vi ved, at det har kæmpe værdi at komme ind i et udviklingsfællesskab med en masse andre, der også brænder for deres idé og higer efter at få inspiration og ny viden og blive skarp på, hvad der skal til for at lykkes.

Det nye initiativ er et supplement til alle de andre tilbud, der findes til nye iværksættere i lokalområdet blandt andet gennem Erhvervsfremmesystemet og Vækstfabrikken Greve.

Uddannelsen koster 1.000 kroner, og der er plads til 16 deltagere på den første uddannelse. Tilmelding foregår via ErhvervsCentrets hjemmeside under arrangementer.