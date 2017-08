Ny træner i Karlslunde IF

- Jeg glæder mig rigtig meget til at træne den unge og talentfulde trup og håber på at videreføre de flotte takter fra foråret. Vi er kommet i en meget stærk pulje med de to nedrykkere fra 2. division samt de to 2'ere fra de to sjællandske danmarksseriepuljer, så der er mange dygtige hold. Derfor regner vi med at skulle supplere truppen med nogle få erfarne spillere udefra, således at vi får en lidt bredere trup, udtaler Claus Larsen i en pressemeddelelse.