Charlotte Østergaard er født og opvokset i Greve. Nu har hun og hendes mand, André, åbnet »Strandens Pølser« på strandvejen. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Ny pølsevogn vil servere specielle hotdogs

Greve - 27. juli 2017 kl. 05:23 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommer man regelmæssigt på strandvejen, har man måske lagt mærke den nye pølsevogn »Strandens Pølser«, som er åbnet denne sommer. Bag Pølsevognen står 37-årige Charlotte Østergaard og hendes mand, André, der selv er bosat i Greve.

- Min mand og jeg havde længe gået og snakket om, at det kunne være sjovt at åbne en pølsevogn og prøve at få noget af det, man kender fra barndommen, tilbage til byen, fortæller Charlotte Østergaard, som er født og opvokset i kommunen og har familie, som også har en pølsevogn.

- Jeg synes, at en pølsevogn samler folk på en hyggelig måde, og så synes jeg bare, at den har manglet - fordi det er hurtigt, det er nemt, og det er noget, alle kender, siger hun.

»Strandens Pølser«, som slog dørene op den 10. juni, holdt i begyndelsen til på Hundige Strandvej, men er nu flyttet til adressen Greve Strandvej 20, hvor der er bedre parkeringsmuligheder, fortæller Charlotte Østergaard. Hun har sat to borde med stole op ved siden af pølsevognen, og snart kommer hun til at leje lokalet ved siden af, som vil give hende mulighed for at sætte sit eget særlige præg på menukortet

- Der kommer til at være nogle specielle ting her, som kendetegner mig - nogle specielle hotdogs og noget hjemmelavet dressing på sigt, siger hun og forklarer, at det bliver, når hun har faciliteterne til det i det lejede lokale.

Dog lægger hun også vægt på, at pølsevognen skal have de klassiske ting på menuen.

- Det er mest det gængse, som folk vil have her, har jeg lagt mærke til. De vil egentlig bare have en ristet hotdog, siger Charlotte Østergaard.

Har man lyst til at følge med i de kommende tilbud og andre tiltag fra pølsevognen, kan man følge »Strandens Pølser« på Facebook.